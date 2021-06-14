Тонка талія, пишні стегна: секрети харчування Кім Кардашьян для ідеальної фігури

Знамениті форми Кім Кардашьян нікому не дають спокою: одні приходять до пластичного хірурга з проханням "зробити, як у Кім", інші потіють в залі до знемоги, щоб наблизитися до ідеалу.

Але секрет фігури знаменитості не тільки в тренуваннях, а й в харчуванні.