Тоня Матвієнко у свої 40 розбурхує вишуканістю та красою: яскраві фото

У фотосесії Тоня знялася разом зі своїми дочками: 5-річною Ніною і 22-річною Уляною. У відвертому інтерв'ю артистка поділилася своїми спогадами з дитинства, міркуваннями про життя і творчість.

Тоня Матвієнко у фотосесії для журналу Viva! (фото: прес-служба співачки)

За зізнанням зірки, вона звикла працювати і нічого в житті не отримала просто так. Але такий стан речей тільки надихав її. Тоня з дитинства була завантаженою дитиною, багато гастролювала з батьками. А коли сама стала мамою, пішла в більш приземлені і стабільні, як їй здавалося, професії. Але все ж доля повернула її в творче русло, і в 26 Матвієнко пішла на "Голос країни", щоб нарешті здійснити свою мрію.

"На "Голос країни" я прийшла невпевненою людиною, не вірила в себе, у свою творчість, навіть на підборах не вміла ходити. Віра і підтримка глядачів подарували мені впевненість і стимул розвиватися як співачка надалі. Так само вдячна Кості Меладзе, музичному продюсеру шоу. Коли він сказав на всю Україну, що Тоня і її голос - це діамант, у мене був ступор", - ділиться зірка.

Зараз Тоня насолоджується кожною миттю життя і нове десятиліття життя починає з вдячністю: "Мені зараз 40 і мені кльово. У мене є все, про що я колись мріяла. Так, було важко, не впало нічого з неба. Взаємна любов, діти. Любов - велика пригода всього життя".

Тоня Матвієнко все так само гарна (фото: instagram.com/tonya_matvienko)