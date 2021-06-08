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Топлес та у крихітних трусиках: Слава Камінська показала свій спекотний ранок у сонячній Туреччині

Новость на русском →
Туреччина, Вівторок 08 червня 2021 13:19
Топлес та у крихітних трусиках: Слава Камінська показала свій спекотний ранок у сонячній Туреччині Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Lite

Слава Камінська за прикладом зіркових колег вирішила, що найкращий початок літа – це релакс біля моря. Так, співачка вирушила в турецький Бодрум, і не одна, а з приємною компанією. Разом з нею полетіла Даша Астаф'єва, яка вже встигла відпочити в Туреччині і розбурхувала фантазію шанувальників гарячими кадрами з узбережжя. Слава також не встояла перед спокусою зробити знімок на тлі мальовничих пейзажів.

У її Instagam з'явився пікантний кадр.

Слава позує топлес в чорних крихітних трусиках з мереживною вставкою. Вона розташувалася на балконі готельного номера і завбачливо прикрила оголений бюст руками. Артистка сховала очі від сонця за темними окулярами круглої форми.

"Я дивлюся, замовлені персики переплутали, і занесли вам в номер", - з гумором прокоментувала знімок подруги Даша Астаф'єва. "Заходь на фотозону", - запросила колегу Слава.

"Ну все.... Зараз всі Чингісхани будуть під готелем товпитися, тобі це треба?"- поцікавилася жартома дружина Володимира Остапчука Христина. "Я зі своїм самоваром", - натякнула на наявність коханого поруч зірка.

Топлес та у крихітних трусиках: Слава Камінська показала свій спекотний ранок у сонячній Туреччині

Слава Камінська розбурхала фото топлес (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники по достоїнству оцінили спекотне фото співачки.

  • Хороша
  • Мама Міа, як красиво
  • Ох, вогонь! Розбурхала весь готель
  • Шикарна
  • Богиня
  • Спека
  • Ой, мамочка, яка красуня
  • Красиво, беззаперечно. І не вульгарно зовсім. Молодець

Нагадаємо, що раніше Слава Камінська з'явилася на світському заході у розкішній білій сукні і заговорила про весілля.

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