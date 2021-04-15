Вимагає свого: Каньє Уест нарешті відповів на заяву про розлучення з Кім Кардашьян

Розлучення Каньє Уеста і Кім Кардашьян нарешті зрушило з місця. Репер, який дозволив Кім спілкуватися з собою тільки через представників, довго зберігав мовчання. У той час як Кім ще в середині лютого подала документи та чекала відповідної реакції.

В першу чергу, вони стосуються дітей. Каньє хоче спільної юридичної та фізичної опіки над семирічною Норт, п'ятирічним Сейнтом, трирічноюї Чикаго і Псалмом, якому невдовзі виповниться 2 роки. Як люблячий батько, він має намір відстоювати свої позиції в суді.

Але, втім, сама Кім проти такого порядку не має нічого. Зірка навіть зараз дає дітям бачитися з батьком. До того ж юристи впевнені: Кім напевно все одно буде проводити з ними більше часу. Пара повинна буде встановити графік спільного виховання і схвалити його в суді.

Каньє Уест обожнює своїх дітей (фото: instagram.com/kimkardashian)

А ось фінансова сторона питання поки що вирішилась без проблем: Каньє, як і Кім, не висунув вимог щодо майна. Судові витрати вони будуть платити навпіл.

Такий мирний стан справ зовсім не означає, що пара розійшлася мирно. Як зізнавалася в недавньому інтерв'ю Кріс Дженнер: обом дуже складно дається цей процес. Тим не менш, схоже, колишнє подружжя має намір оформити все без суперечок і скандалів.