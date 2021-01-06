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Всі на тренування: 50-річна Наомі Кемпбелл показала улюблені вправи для ідеальної фігури

Автор: Lite

Наомі Кемпбелл давно не радувала фанатів своїми відео з тренувань. І ось 50-річна культова модель, яка до цього часу може похвалитися досконалим тілом, зробила сюрприз фанатам. Зірка записала новий відеоурок зі своїм тренером, в якому продемонструвала вправи практично на всі групи м'язів. Отже, надихаємося!

Наомі похвалилася відмінною формою (відео: instagram.com/naomi)

На початку воркаута Наомі робить вправи для преса, використовуючи лише килимок. Потім – для бічних м'язів живота, після чого активно тренує сідниці і ноги, роблячи в тому числі присідання і стрибки зі скакалкою. Не обійшлося і без занять з гантелями, які допомагають відмінно прокачати м'язи рук і плечей.

Потім в хід пішли класичні вправи, які можна виконувати навіть вдома: підйоми і скручування для преса, махи ногами, випади і розтяжку, що нагадує йогу... З допомогою ролика точно можна добре пропрацювати тіло, не витрачаючи грошей та часу на похід у спортзал. Беремо на замітку!

Раніше ми писали, що Наомі Кемпбелл показала чергове молоде селфі, яке змусило усіх засумніватися, що зірці 50.

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