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Три покоління разом: Ольга Сумська розчулила сімейними фото зі святкування 88-річчя мами

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П'ятниця 15 жовтня 2021 16:03
Три покоління разом: Ольга Сумська розчулила сімейними фото зі святкування 88-річчя мами Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Марина Настевич

Відома українська актриса Ольга Сумська показала зворушливі сімейні фотографії зі святкування дня народження своєї матері - 14 жовтня Ганні Сумській виповнилося 88 років. На свято приїхала і старша дочка Ольги Антоніна, яка живе в Росії, а ось її сестри Наталії там не було.

Знімки, на яких зображені три покоління сім'ї Сумських, були опубліковані в Instagram артистки.

На кадрах щаслива іменинниця позує в компанії дочки Ольги, зятя Віталія Борисюка і внучок - 19-річної Анни Борисюк і 31-річної Антоніни Паперної.

Три покоління разом: Ольга Сумська розчулила сімейними фото зі святкування 88-річчя мамиТри покоління разом: Ольга Сумська розчулила сімейними фото зі святкування 88-річчя мамиТри покоління разом: Ольга Сумська розчулила сімейними фото зі святкування 88-річчя мамиТри покоління разом: Ольга Сумська розчулила сімейними фото зі святкування 88-річчя мами

Також Анна Іванівна зображена з красивим тортом зі свічками.

Три покоління разом: Ольга Сумська розчулила сімейними фото зі святкування 88-річчя мамиТри покоління разом: Ольга Сумська розчулила сімейними фото зі святкування 88-річчя мами

Ольга Сумська поділилася сімейними кадрами з дня народження своєї мами (фото: instagram.com/olgasumska)

"Найщасливіші миті життя…Святкування 88-річчя нашої мамочки, Ганни Іванівни!Многая Літа, рідненька! Моя душа, мій всесвіт! Родина в обіймах любові! Дякую сердечно всім вам, друзі, за теплі привітання! Зі святом!" - душевно підписала фотографії Сумська.

У коментарях користувачі мережі почали вітати зіркову маму з днем народження і бажати їй багатьох років життя, захоплюючись її зовнішнім виглядом. При цьому деяких спантеличила відсутність на святі рідної старшої сестри Ольги - 65-річної народної артистки України Наталії Сумської.

  • Яка красива у вас мама
  • Чому без Наталки?
  • Щирі вітання. Тільки Наталі не вистачає в сімейному колі
  • А де ж Ваша старша сестра, чому її немає...
  • Яке щастя!!! Матуся красуня!
  • Ви найщасливіша, нехай якомога довше ви залишаєтеся дочкою!
  • Вітаю, всіх благ, а де Наталя, ваша сестра, на такому святі?
  • Видно, в кого Ви така гарна! Міцного здоров'я і багато таких щасливих моментів вашій мамі і всій вашій родині!
  • Шикарна жінка і шикарно виглядає
  • Мама ваша дуже красива жінка! Здоров'я їй!

Відзначимо, що раніше Наталя розповідала, що вони з сестрою майже не спілкуються через різні політичні та життєві погляди. Вона також висловилася проти виставлення свого життя напоказ в мережі, як це робить Ольга.

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська відверто зізналася, чому більше не спілкується з сестрою Наталією.

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