Тричі мама: plus-size модель Ешлі Грем показала перше фото новонароджених близнюків

Ешлі Грем стала тричі мамою в січні цього року – у популярної plus-size моделі народилися близнюки. 34-річна зірка коротко оголосила про дану подію, пообіцявши повернутися з подробицями. І нарешті дотримала свою слово.

У блозі вона продемонструвала перші фото синів, розкривши їх імена. Дітей Ешлі Грем і її чоловік Джастін Ірвін назвали Романом І Малачі.

"Мої хлопці були найкращими вчителями та найбільшим нагадуванням про те, що я можу робити складні речі. Це було нелегко, але воно того варте. Досі не можу повірити, що у мене троє дітей. Не можу дочекатися, щоб скоро поділитися з вами своїми пологами і післяпологовим подорожжю", – написала модель.

Ешлі Грем з дітьми та чоловіком (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі запостила своє фото з хлопчиками, а також поділилася зворушливими фото, де дітей тримає батько. На ще одному знімку з новонародженими знятий старший син пари – однорічний Айзек.

Модель розповіла, що народила на 40-му тижні вагітності і була здивована тому, що виношує близнюків так довго. Інші подробиці вона напевно розповість в подкасті, як і у випадку з першою вагітністю.