Свіжий тренд: Дуа Липа повертає в моду кислотні відтінки
На недавній церемонії BRIT Awards Дуа Липа стала володаркою нагороди в номінації "Кращий поп або R&B артист". Але отримати нагороду особисто не змогла: артистка вирушила в тур Dua Lipa Future Nostalgia Tour.
Для шанувальників і своєї команди зірка записала відеоповідомлення, в якому подякувала всім за підтримку.
Перший концерт співачка дала в Майамі. Для виступу зірці створили кілька яскравих образів. Один з них став кращою демонстрацією, що тренд на кислотні відтінки повернувся.
9 лютого зірка вийшла на сцену в обтягуючому комбінезоні з мереживом кислотно-жовтого кольору. Образ доповнили високі рукавички і черевики на стійкому каблуці. Волосся співачки були завиті і розпущені, а макіяж виконаний в яскравих тонах. Схоже, блискучі тіні на повіках в дусі 90-х також в моді.
Дуа Ліпа обожнює неон (фото: Getty Images)
Нагадаємо, нещодавно зірковий перукар Люк Хершесон, який працює з Дуа Ліпою, поділився з vogue.fr своїми експертними секретами, як зробити тонке волосся більш густими за допомогою декількох простих порад.
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