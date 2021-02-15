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Потрійний удар: напівголі сестри Кардашьян-Дженнер знялися у спільній пікантній фотосесії

Новость на русском → США, Понеділок 15 лютого 2021 22:28
Потрійний удар: напівголі сестри Кардашьян-Дженнер знялися у спільній пікантній фотосесії Кім Кардашьян з сестрами (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Кім Кардашьян представила нову колекцію свого бренду Skims. У промо знялися, окрім самої господині бренду, її молодші сестри: 23-річна Кайлі Дженнер, а також 25-річна Кендалл Дженнер. Вийшло гаряче!

Фото і відео дівчата виклали в своїх блогах мережі Instagram, а також на офіційній сторінці бренду.

Дівчата вдягнули нову лінію сексуальної білизни, випущену спеціально до Дня святого Валентина. Колекція була покликана, в першу чергу, порадувати себе. Але спокусити будь-якого чоловіка в ній теж не склало б труднощів. Що і продемонстрували знамениті сестри.

Потрійний удар: напівголі сестри Кардашьян-Дженнер знялися у спільній пікантній фотосесіїПотрійний удар: напівголі сестри Кардашьян-Дженнер знялися у спільній пікантній фотосесіїПотрійний удар: напівголі сестри Кардашьян-Дженнер знялися у спільній пікантній фотосесії

Сестри в новій фотосесії (фото: instagram.com/skims)

Кім, Кайлі і Кендалл блищать у відвертій фотосесії практично напівголими. Нова колекція створена в білому, червоному, помаранчевому, чорному і тілесному відтінках, і всі вироби сестри поспішили приміряти. Антураж у вигляді тортиків, цукерок та квітів, якими дівчата прикрашають свої досконалі тіла, тільки додав вогню.

Фотосесія вийшла гарячою (відео: instagram.com/skims)

Нагадаємо, не так давно Кім також представила нову колекцію макіяжу для свого бренду KKW BEAUTY, яка носить назву Matte Mauve & Matte Honey. Щоб представити її в кращому світлі, зірка також вирішила зробити еротичну фотосесію.

Раніше Кайлі Дженнер показала, які джинси варто купити цієї весни і як їх носити.

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