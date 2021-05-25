Цибульська відреагувала на злив інформації про чоловіка: хтось давним-давно хоче зіпсувати мою репутацію

Артистка не підтвердила і не спростувала інформацію в пресі, а зробила акцент на тому, що злили її недоброзичливці і вона здогадується, чиїх рук це справа.

Цибульська зазначила, що це сталося в день релізу нового кліпу, тому останні дні були для артистки найбільш стресовими.

"Хтось злив нібито правдиву інфу про мого чоловіка, який принципово не хоче бути публічним. Цей хтось дуже добре знає мою сім'ю, знає, наскільки сакральна, наскільки важлива для мене ця тема, наскільки я як жінка, мудра жінка, її оберігаю. Сім'я і далі для мене є найважливішим у житті і я далі буду її оберігати", - запевнила артистка.

Ольга зазначила, що розраховує на адекватність фоловерів і вміння відрізняти вкидання від правдивої інформації. Також вона дала їм обіцянку.

"Більша частина того, що ви читаєте в Інтернеті – неправда. Коли ми з чоловіком вирішимо вийти в люди офіційно заявити про себе, щось розповісти, запросити додому, показати, де ми спимо і що їмо, ми обов'язково це зробимо", - обнадіяла вона.

Цибульська натякнула, що недоброзичливець-інформатор – це людина з шоу-бізнесу.

"Цей хтось давним-давно всіма можливими способами намагається зіпсувати мою репутацію. Але, я впевнена, час розставить все на свої місця", - заявила Цибульська.

Подейкували, що Нестор - син Дзідзьо, але Ольга рішуче спростувала ці плітки (фото: instagram.com/cybulskaya)

Також артистка висловилася про сина і його реакції на те, що відбувається. До слова, хлопчика вона теж дольго ховала від громадськості – шанувальники навіть не знали, що Цибльська стала двічі мамою, поки вона не знялася з сином для обкладинки відомого глянцю і не познайомила з підрослим хлопчиком.

"Нестор розумний і адекватний хлопець. У нього самі люблячі тато в світі і любляча мама, які оберігають його від усіх скандалів. І не тільки його, а й один одного", - запевнила співачка.