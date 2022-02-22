"У Томмі був жахливий характер": перша агентка Тома Круза розповіла про роботу з актором

Ейлін і її покійний чоловік Саймон познайомилися з Томмі - так вони його прозвали - в 1980 році. Круз деякий час навчався на священика в римсько-католицькій семінарії в Огайо, але, як повідомляється, його "вигнали" після того, як він вкрав спиртне з шафи для персоналу разом з іншими студентами. Пізніше Круз працював офіціантом, намагаючись себе забезпечити.

Контракт Круз і Берлін, підписали коли йому виповнилося 18 років, Ейлін дозволила йому пожити у себе вдома.

"Він не заробляв достатньо грошей, щоб знімати житло, тому ми сказали йому, що він може переїхати в нашу квартиру. Наш син навчався в коледжі, тому ми виділили Томмі його кімнату, і коли йому знадобилася машина, він їздив на синьому "Кадилаку" мого чоловіка", - згадує Берлін.

Майбутній актор спочатку зачарував Ейлін, тому що він "був милим, шанобливим і ввічливим до неможливості". Але, як згадує агентка, вже тоді Круз був одержимий своїм зовнішнім виглядом. Одного разу він готувався до зйомки і довго позував перед дзеркалом в нижній білизні, напружуючи м'язи і милуючись собою.

"Я була збентежена, але він любив хвалитися своїм тілом. Він дуже пишався цим. Він турбувався, що його зріст 170 см. Він сказав, що хотів би туфлі, які б його трохи підняли", - ділиться Ейлін.

Жахливий характер Тома колишня менеджер пов'язує зі злістю на рідного батька. Акторові було всього 14 років, коли його мати, Мері Лі, розлучилася з його батьком, Томасом Крузом Мейпотером III. В інтерв'ю 2006 року Круз сказав, що Мейпотер був "хуліганом і боягузом", додавши: "він був з тих людей, які, якщо щось піде не так, штовхають тебе".

"У Томмі був жахливий характер. Він сильно злився на свого рідного батька. Він був примхливим і міг завестися по клацанню пальців", - згадала Берлін.

На 19-річчя вона подарувала Крузу альбом, в якій вклеїла всі статті про актора з підліткових журналів. У відповідь він заявив, що не хоче бути кумиром підлітків, і жбурнув альбом в обличчя своєму менеджеру.

Ділові відносини між Берлін і Крузом закінчилися після переїзду зірки в Лос-Анджелес. На думку Берлін, саме переїзд підігрів інтерес актора до саєнтології.

"Він сказав мені, що нікого не знає в Лос-Анджелесі і потребує підтримки. Він не вірив у психотерапію, але явно потребував допомоги. І саєнтологія виявилася поруч", - зазначила вона.