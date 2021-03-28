Переконалася на власному досвіді: порноактриса з "Холостяка 11" висловилася про дружбу на проекті

Проект "Холостяк 11" набирає обертів і вже встиг ознаменуватися гучним скандалом . Так, у четвертому випуску шоу покинула Анна Гузєєва. Дівчину звинуватили нібито в заняттях ескортом, а сама вона пізніше розставила всі крапки над "і" – Ганна запевняє, що чутки були всього лише підступами ворогів з минулого. Здавалося б, чи може бути дружба між дівчатами, коли вони всі суперниці і борються за одного чоловіка. "Так", - однозначно відповіла екс-участниця "Холостяка 11", колишня порноактриса Адель Асант (Настя Распутіна).

Так, на сторінці в Instagram Настя опублікувала групове фото зі своїми подругами, яких знайшла на проекті.

Учасниці шоу позують в одному зі столичних закладів за великим столом. На зустріч жіночим колективом зібралися: Надін Медведчук, Олена Титова, Христина Пустовар, Валентина Панченко Валентина Петренко, Ольга Сидоренко, Алла Резніченко, Вікторія Завгородня, Хана Мамедова і Юлія Данькова.

"Хочу сказати, що хоч я і не знайшла свою любов на шоу "Холостяк", я зустріла там прекрасних дівчат, з якими ми стали справжніми подругами. Насправді, справжня, щира жіноча дружба на "Холостяку" - це не міф, вона правда існує і я на своєму особистому досвіді в цьому переконалася. Я дійсно вдячна проекту за зустріч з цими дівчатками і, думаю, ми будемо дружити ще дуже і дуже довго", - зазначила Настя.

Настя поділилася фото з подругами-учасниця "Холостяка 11" (фото: instagram.com/adelasantyxx)

"А потім, коли дивитеся коментарі на шоу, не прозріваєте?" - цікавилися фолловери. "Ми всі розуміємо, що це екран, а ми вам показуємо як у житті", - відповіла Христина Пустовар.