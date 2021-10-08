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Учасник "Холостячки 2" зізнався, що відбувається в будинку, коли немає камер: починається кіпіш

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П'ятниця 08 жовтня 2021 15:46
Учасник "Холостячки 2" зізнався, що відбувається в будинку, коли немає камер: починається кіпіш Дмитро Шевченко (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)
Автор: Ольвія Агаркова

Учасник найромантичнішого проекту "Холостячка 2" зі Златою Огнєвіч, бізнесмен зі Львова Дмитро Шевченко отримав право першого побачення зі співачкою і вражав її міксом екстриму і романтики. Підприємець здійснив мрію зірки - стрибнув разом з нею з парашутом. Він активно спілкується з підписниками в соцмережах і відвіє на їхні запитання, періодично видаючи таємниці шоу.

Так, в Instagram Stories він розповів про те, що діється по той бік екрану, коли вимкнені камери і розповів про ідеальну жінку.

"Найскладнішим було відкриватися. Багато людей було, багато камер, через що поводився трошки скуто", - зізнався підприємець.

"Коли камер немає - в будинку тихо і спокійно. Але як тільки включаються камеру, звідкись з'являються голоси і хлопці, і починається кіпіш", - розповіла Дмитро закулісні секрети проекту.

Учасник &quot;Холостячки 2&quot; зізнався, що відбувається в будинку, коли немає камер: починається кіпіш

Дмитро Шевченко розкрив секрети проекту (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)

Також бізнесмен дав пораду, як побудувати міцні і щасливі відносини. "Більше розмовляйте між собою, більше спілкуйтеся, більше насолоджуйтеся один одним і, звичайно ж, прислухайтеся до серця", - зазначив він.

Дмитро розсекретив, яку головну якість в жінці поруч він цінує. "Коли жінка вміє мотивувати для того, щоб я досягав нових цілей", - уточнив він.

Підприємець зізнався, що переживав після того, як у третьому випуску Злата вигнала його товариша - бізнесмена Іллю Закорецького.

Дмитро відповів на запитання підписників

"На проект я прийшов будувати відносини, а не дружбу. Дружбу можна будувати після", - поділився своєю позицією Дмитро.

До слова, Ілля приїжджав до Дмитра в гості до Львова, де той живе і розвиває бізнес. Багато учасників здружилися між собою, вони разом дивляться випуски шоу і бурхливо обговорюють те, що відбувається на екрані.

До слова, у третьому випуску "Холостячки 2" шоу покинув Ілля Закорецький, який поділився своїми відчуттями після проекту.

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