Учасник "Холостячки 2" не стримав емоцій після ніжностей Огнєвіч з конкурентом: злість і ревнощі

Шоу Холостячка 2 зі Златою Огнєвіч нестримно набирає обертів – на проекті панують справжні пристрасті, вирує ревнощі і витає романтика. Так, у співачки вже відбувся перший поцілунок. Це сталося на подвійному побаченні, а поцілувалася зірка з двома учасниками-конкурентами! Так, на Кіпрі бізнесмен Дмитро Шевченко злився в поцілунку зі Златою, але на пост шоу "Як вийти заміж" він з подивом дізнався, що в той же вечір її поцілував і його конкурент – Андрій Задворний. Останній також обурився тим, що співачка подарувала поцілунок відразу двом учасникам, про що він емоційно висловився в соцмережі.

В інтерв'ю " Фактам ICTV " Дмитро розповів, як стався поцілунок зі Златою і що він при цьому відчув.

За його словами, романтична обстановка сама розташовувала до активних дій: море, захід, Злата поруч.

"Вона та дівчина, яка мені подобається, у мене до неї почуття. Краще діяти, ніж багато розмовляти. Я відчув в той момент, що хочу поцілувати Злату. Крім того, був упевнений у взаємності, що вона хоче того ж", - зазначив Шевченко.

Дмитро не боявся, що співачка йому відмовить або не відповість на поцілунок – він прочитав в її очах взаємність.

А ось новина про те, що його конкурент Андрій також встиг поцілувати артистку, Дмитру дуже не сподобалася – чоловікові стало неприємно.

Дмитро Шевченко розлютився, дізнавшись про поцілунок Злати з конкурентом (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)

"Я здогадувався, що поцілунок може статися. Але коли побачив у випуску, то всередині були якісь ревнощі. Це було неприємно. Навіть коли ми обговорювали цю тему на пост-шоу, і Андрій був поруч, у мене на нього була якась злість. Хоча я до нього ставлюся з повагою", - поділився своїми емоціями бізнесмен.