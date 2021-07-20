Учасниця "Голосу країни" показала "містичне" відео: "спалила все всередині"

Українська співачка, учасниця "Голосу країни" Mokosha (Катерина Сивун) презентувала дебютний кліп "Андрію", натхненний культурною спадщиною далекого минулого.
Хто ця нова українська артистка і про що її перше відео - читайте у нашому матеріалі.
Фолк в варіації Каті - магічний та загадковий, з акцентом на інді-музику та сміливі експерименти.
Невипадково молода артистка зізнається в любові до таких співачок, як Bjork, Banks чи Kimbra, відмічаючи їх сміливість та свободу мислення; "темну і тягучу, іноді різку естетику" (саме про Banks).
Фото: Mokosha (instagram.com/goloskrainy_official)
Приблизно так звучить і її дебютний сингл: поп-фолк балада, виконана в аскетичному електронному звучанні з розкотистими барабанами та народними заспівами.
Кліп було створено режисеркою Софією Чайковською, яка працювала з Tik Tu, Our Atlantic та іншими українськими інді-зірками.
"Це історія про зіткнення стихій. Андрій тут - стихія вогню. На протязі всього кліпу він проникає в кожен простір, де знаходиться Mokosha. Її ж стихія - це вода, яка укриває та захищає її. Вогонь і вода з'єднуються в протистоянні за свободу Мокоші", - пояснює режисерка.
Сама Mokosha відмічає, що для неї ця пісня не стільки про нещасливу любов, скільки про відкриття потужної сили в людському єстві під тиском життєвих обставин. Вільне трактування вислову: "що нас не вбиває, робить нас сильнішими".
Текст пісні "Андрію":
Колись я йшла одна
Та сонце стріла я
На обрії зоря
Світила, мов жива
Вона мене манила у вогонь
А потім узяла в полон
Дарувала світло, тепло
Та спалила все всередині
Це все був ти - Андрію
Хто все закінчив
Чому я одна
Багато питань
Відповідь одна
Втрапивши в туман -
Втрачаєш контроль
У твоїх очах дурман
Та на душі пароль
Андрію
Ой, ти знаєш,
Що гріх маєш -
Пекло вогнянеє
Що давав їй цілувати
Личко рум'янеє
Ой, ти знаєш,
Що гріх буде,
Що будуть судити
Як би тобі присудили
Андрію
Фото: Mokosha (instagram.com/mokoshamusic)
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