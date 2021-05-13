RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Більше не секрет: дівчина Леонардо Ді Капріо публічно висловила почуття коханому

Автор: Lite

46-річний Леонардо Ді Капріо і 23-річна Каміла Морроне - одна з найбільш потайливих пар світового шоу-бізнесу. Актор і модель намагаються не афішувати свої відносини і на людях свої почуття не видавати. В Instagram один одного вони не показують, а на червоних доріжках позують і того рідше.

Тому новий прояв почуттів Каміли в її блозі можна вважати хорошим знаком, що закохані готові "вийти з тіні".

Леонардо Ді Капріо днями закинув у свій блог рідкісне фото, на якому він постав в амплуа з нового фільму Мартіна Скорсезе. Оскільки голлівудський красень робить це вкрай рідко, мережа була в захваті. Правда, багато хто не відразу впізнав Леонардо через нову зачіску і помітно більш струнку фігуру. Тим не менш, шанувальники буквально засипали зірку коментарями і привітаннями з новою роллю.

Каміла Морроне не стримала почуттів (фото: instagram.com/camilamorrone)

І Каміла також не втрималася, вирішивши зробити приємне коханому. Дівчина репостнула в своїх сторіс публікацію Леонардо. Вона не стала нічого писати, але і так стало ясно, що це милий і зворушливий жест на підтримку коханого.

До слова, нещодавно дівчина разом з Леонардо побувала на відпочинку. І своїм зовнішнім виглядом спростувала чутки про вагітність, які ходили з осені минулого року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Леонардо Ди Каприоактеротношениялюбовьмодель