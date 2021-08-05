Дивовижна схожість: 21-річна дочка Різ Уізерспун закрутила роман з копією свого батька

Різ Уізерспун у першому шлюбі з актором Райаном Філіпом народила двох дітей. Старшій Аві вже 21, і вона нещодавно представила світу свого бойфренда Оуена Махоні.

Мережа не могла не здивуватися тому, як схожі закохані на батьків Ави в молодості на останньому спільному фото в її Instagram .

Як відомо, юна красуня росте копією своєї зіркової мами, голлівудської актриси Різ Уізерспун. Те ж біляве волосся, миле личко і точена фігура. А тепер фанати розгледіли в хлопцеві дівчини дивовижну схожість Райаном Філіпом. І на новому фото воно особливо помітно.

Ава з хлопцем, а також Різ Уізерспун з Райаном Філіпом (фото: instagram.com/avaphillippe; Getty Images)

Цікаво, що Різ була приблизно в тому ж віці, коли зустріла свого майбутнього чоловіка. Через 2 роки після знайомства закохані узаконили стосунки. У шлюбі Різ і Райан прожили дев'ять років, народивши дочку Аву і сина Дікона. Тепер актриса знайшла своє щастя в особі агента Джима Тота, від якого в 2012 році вона народила сина Теннессі.