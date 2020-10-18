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Зручно і спокусливо: Барбара Палвін показала ідеальну фігуру в улюбленій домашньому одязі

Новость на русском → Неділя 18 жовтня 2020 18:31
Зручно і спокусливо: Барбара Палвін показала ідеальну фігуру в улюбленій домашньому одязі Барбара Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: Lite

Супермодель завжди стильна і елегантна

Барбара Палвін не тільки одна з найкрасивіших дівчат планети, але ще й знатна шутница. Супермодель поділилася в своєму Instagram новим знімком в розкішному нижній білизні і підписала фото: "Ось він, мій улюблений наряд останніх двох місяців", натякаючи, що провела в такому вигляді довгі тижні карантину у себе вдома.

насправді нове фото Палвін – професійне, зроблене для знаменитого бренду нижньої білизни Victoria's Secret, обличчям якого є модель. Про це говорить і ідеальна укладання-локони Барбари на знімку, і шикарний макіяж в стримано-коричневих тонах: тіні, губи і підводка, а ще, звичайно ж, відмітка на пості, яку поставила модель.

Зручно і спокусливо: Барбара Палвін показала ідеальну фігуру в улюбленій домашньому одязіБарбара Палвін підкорила фоловерів спокусливим знімком (instagram.com/realbarbarapalvin/)

Шанувальники оцінили жарт Палвін, але ще більше оцінили її красу. На знімку модель демонструє ідеальну фігуру в чорному бюстгальтері і високих мереживних бікіні, на плечі дівчини накинутий чорний шовковий халатик, в тон білизні. Барбара спокусливо дивиться в кадр, спираючись на руку і поправляючи волосся.

"Ох, Барбара, Барбара...", "Ти вийдеш за мене заміж, любов моя?", "Неймовірна", - не стримували своїх захоплень фоловерів в коментарі до посту.

Нагадаємо, що у Барбари з особистим життям все добре, вона зустрічається з актором Діланом Спроусом – і нещодавно пара знялася у спільному фотопроекту для відомого глянцю.

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