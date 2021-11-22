Вмовляє мене: Могилевська засвітилася з загадковим чоловіком і розповіла про його пропозицію

Наталя Могилевська любить залишати для шанувальників загадкові послання . Наприклад, днями заінтригувала їх свими планами на вихідні - вона опублікувала фото з загадковим хлопцем на флайборді, закривши його обличчя, і змусила шанувальників гадати, хто ж ховається під стікером. І ось, настав час розкрити інтригу.

На сторінці Могилевської в Instagram з'явилося спільне фото з якимось чоловіком в гідрокостюмі.

На фотоколажі співака стоїть на суші і "дає п'ять" молодокові, який ширяє над водною гладдю.

"Знайомтеся: мій друг, який умовляє мене зайнятися флайбордингом і навчитися літати на воді. Як думаєте, страшно чи ні? Ви б ризикнули?"- поцікавилася у шанувальників Наталя.

Наталя Могилевська показала друга-екстремала (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Думки фанів артистки розділилися. Деякі вирішили, що з професіоналом боятися нічого, адже він завжди допоможе і підкаже, а значить, ризикнути варто. Інші ж порахували таку затію небезпечною.