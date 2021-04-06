Я завжди йшла сама: Ірина Білик розговорилася про кохання та вірність

У Білик було п'ять шлюбів - деякі з них тільки цивільні. При цьому, за словами артистки, вона завжди йшла першою.

"Я завжди йшла сама від своїх коханих чоловіків і жодного разу про це не пошкодувала. У мене є девіз: "Кожен новий чоловік, він завжди краще!" І раджу жінкам, які не вирішуються втекти від домашнього насильства, від неприємного спілкування в родині — не бійтеся! Десь є ваш чоловік, який вас знайде, полюбить, обійме, поцілує, і для нього ви будете найбажаніша і найкрасивіша. Я завжди чинила саме так і ні про що не шкодую", - поділилася Ірина.

Ірина Білик з нинішнім чоловіком Асланом Ахмадовим (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Що стосується закоханості - у неї це завжди траплялося з першого погляду. При цьому виконавиця вважає себе дуже вірною.

"Я завжди закохувалася з першого погляду. І це чарівне, космічне почуття, коли ти бачиш очі людини, відчуваєш його запах і вже хочеш бути поруч з ним. Я дякую своєму життю за те, що давало мені найпрекрасніших і приємних людей. Так, це вважалися цивільні шлюби, але слава Богу, що їх було п'ять, а не більше. Отже, можна сказати, що я дуже вірна жінка.

З кожним із своїх коханих я жила то вісім, то п'ять, то три роки і абсолютно не хотілося зустрічатися з кимось ще. Взагалі, справжня любов повинна бути взаємною. І дуже шкода, коли люди втрачають один до одного інтерес, а потім намагаються приховати це. Мій досвід підказує: треба завжди говорити правду. І якщо щось не подобається, просто з'ясувати в колі сім'ї і покінчити з цим раз і назавжди", - розповіла Білик.

Ірина Білик вважає себе вірною жінкою (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Любов для неї - дуже світле почуття.

"Любов — це те, що всім людям приносить світло, тепло і радість. Коли я задумалася про те, що мене саму шанувальники називають у своїх листах любов'ю. Так і пишуть: "Іра, ви і є сама любов!" І зрозуміла, що це дуже близько до правди. Я намагаюся всіх зрозуміти — навіть поганих людей. І відпускаю всі ситуації, які можуть негативно сказати про людину. Я навіть винайшла свою лінію поведінки з такими людьми і багатьох переманила на свою сторону. Вони з абсолютно черствих і злих стають добрими і поступливими. Я вважаю, що це основна моя заслуга і я наділена такою здатністю — перетворювати людей в добрих і хороших", - зазначила артистка.