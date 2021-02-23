Євробачення, Моргенштерн і теорії змови - у великому інтерв'ю солістки Go_A Катерини Павленко

Катерина Павленко (фото: instagram.com/go_a_band)

З чого починалося ваше захоплення фольклором?

Я не пам'ятаю, коли це почалося. Народні пісні з'явилися в моєму житті з моменту народження і, можливо, навіть до нього. Моя прабабуся була півчою в церкві і мала дуже високий голос, який люди з музичною освітою охарактеризували б як колоратурне сопрано, а в сільській церкві це називалося "дисконт". Бабуся теж була знаменитою "виводчицею", без якої не можна було уявити жодного весілля або обрядового свята. Її навіть запрошували в хор імені Григорія Верьовки, але, на жаль, тоді в сільських людей не було стільки свободи, як сьогодні, тому її просто не відпустили з колгоспу.

Мама теж у молодості грала у рок-групі і співала під гітару, а в більш зрілому віці пішла співати у народний хор. Дідусь колекціонував музичні інструменти, але теж класно співав під акордеон. Народні пісні були настільки невід'ємною частиною життя, що сприймалися як щось звичне.

Як ви вважаєте, яка пісня сильніша - "Соловей" або "Шум"? Яку з них більше любите особисто ви?

Обидві пісні по-своєму сильні, адже чудово впоралися із завданнями, які були перед ними поставлені. Але вважаю, що якщо б їх поміняти місцями і в минулому році вийти з "Шумом", то все склалося б зовсім по-іншому. Я люблю "Шум", тому що історію з "Солов'єм" вже переосмислила і переросла.

Ваша пісня "Шум" викликала в мережі і в тому числі багато критики. Як вважаєте, чому українці хейтят своїх же? Це не позбавляє вас впевненості?

Все йде за планом. Проаналізувавши історію з "Солов'єм", я зрозуміла певну закономірність, якої неможливо було уникнути, тому ми додали ще більше приводів для хейта, щоб використовувати це явище в свою користь. Ми вдячні кожному, хто чотири тижні поспіль виливав свій нереалізований потенціал у вигляді негативних коментарів під постами. Це виводило їх в топ і допомогло без всякої розкрутки набрати нам два мільйони переглядів на YouTube.

Ви вже приступили до підготовки ролика на випадок, якщо не зможете поїхати? Чи Будете ви змінювати текст і чим плануєте здивувати?

Це поки що таємниця.

Ви знімали кліп на смартфон, ставили танці без хореографа - і все виходило гармонійно... Не боїтеся, що при професійній підготовці загубиться ваша родзинка?

Наша родзинка не тільки в танцях. Будемо дивувати іншим.

У вас дуже багато фанатів з Європи. Нещодавно ви стали фаворитами за версією @wiwibloggs - найбільшого блогу про "Євробачення". Як вважаєте, звідки така любов? Адже європейцям важко зрозуміти сенс українського фольклору.

А сенс можна відчути і без слів, якщо він чесний і правдивий. Для того щоб зрозуміти нашу музику, досить просто відчувати. Мені дуже подобаються люди, які пишуть з Європи. Вони такі різні, але у них є спільна риса, яка мене дуже надихає, адже це означає, що все так, як повинно бути.

Ви займалися творчістю без широкої аудиторії дуже довго. Чому ніколи не розкручували себе, не найняли піар-директора?

Можна підійти до цього питання по-філософськи, але все ж важливу роль відігравало відсутність фінансів. В якийсь момент ми почали заробляти з концертів, але вирішили все ж вкладатися в саму музику, а не її розкрутку. Ми купували обладнання, витрачали на запис у студії, на зведення. Записати одну пісню - це недешеве задоволення.

Go_A на відборі на "Євробачення" (фото: instagram.com/go_a_band)

Коли бачиш, як ви в колективі все з головою занурені в творчість, здається, що "земні" проблеми вас мало хвилюють. Як все-таки вдається вирішувати матеріальну сторону питання? Виступи приносять достатньо грошей або доводиться додатково заробляти?

Зараз виступів взагалі не було через карантин, і це дуже ускладнює нашу підготовку. Адже кожному з нас треба ходити на роботу, щоб заробити собі хоча б на життя. А ще треба записувати пісні і, бажано, якісно, адже ми зібралися представляти Україну. На щастя, в нашому житті з'явилися люди зі сфери, які дуже допомагають у технічних моментах і роблять нам знижки за те, що ми подобаємося їм.

Хто вам подобається з українського шоу-бізнесу?

Якщо чесно, я мало слідкую за ним, тому що більше цікавлюся музикою, яка у нас сприймається як андеграунд. Андрій Данилко класний. Дуже глибока і тонка людина.

Хто з колишніх учасників "Євробачення" від України вам подобається?

Андрій Данилко.

Чи тисне на вас авторитет більш розкручених учасників? Наприклад, популярний зараз співак Моргенштерн нещодавно погрожував поїхати на "Євробачення" і всіх "порвати". Як ставитеся до його творчості і до конкуренції в його особі.

Коли хтось включив мені його виступ з живими музикантами, я була здивована якісним виконанням. Це артист, якій зміг побудувати свою кар'єру на людській слабкості до похабщини і з допомогою провокації. Враховуючи те, як часто про нього згадують в Україні, можна зробити висновок, що його методи працюють. Почекаємо офіційних заяв. Принаймні, буде шоу.

Як взагалі вам російська музика? Чому, на ваш погляд, молодь в Україні досі "тащиться" по всяким "монеточкам" і "моргенштернам"?

Тому що їм потрібна україномовна альтернатива. Діти і молодь сприймають музику не так, як дорослі. У них немає упереджень, і вони відчувають нещирість. Їх не здивуєш якісним аналоговим звуком або абстрактним текстом. Їм потрібна енергія і справжність. Їм потрібен той, за ким вони захочуть піти. На жаль, серед наших артистів майже ніхто про це не думає. Легше звинуватити молодь в деградації, ніж спробувати розібрати цю проблему глибше або хоча б згадати себе в 15 років.

На ваш погляд, чи зможе зміна влади в РФ вгамувати імперіалістичний запал росіян?

Так, якщо регулярно впливати на них через засоби масової інформації.

Запитання на злобу дня: що думаєте про вакцинацію? Як ставитеся до різних теорій змови і т. д.?

Теорії змови мене веселять. Особливо про чіпі Білла Гейтса. Обожнюю меми на цю тему.

Яку музику слухаєте вдома? Яке ваше останнє музичне відкриття?

Вдома я слухаю лекції та наукові подкасти. В дорозі слухаю під настрій. Останнім часом це Placebo, Lana Del Ray, Woodkid або щось з Witch House або Post Rock. Відкриттям для мене стала українська група The Unsleeping.

Ми знаємо, що у вас є улюблений кіт, з яким ви живете. А от про особисте життя ви нічого не розповідаєте. У вас є коханий чоловік? Як він реагує на вашу зростаючу популярність і постійні роз'їзди?

Я живу з котом, і йому дуже не подобається, коли я кудись іду.

Розкажіть про свій стиль. Хто працював над образами для концертів? Звідки черпаєте натхнення для своїх образів в звичайному житті?

Раніше над образами для концертів працювала я. На національному відборі нам пощастило працювати з Дмитром Курятою і командою СТБ. Вони нам дуже допомогли, і ми їм дуже вдячні. В житті головним критерієм вибору одягу для мене є комфорт, але з якоюсь цікавою дрібницею, яка буде мене характеризувати.

Український фольклор - основа творчості колективу (фото: instagram.com/go_a_band)

Чим захоплюєтеся, окрім музики?

Дуже люблю готувати, подорожувати, читати. Часто пишу вірші, бо подобається сам процес. Дуже люблю кіно і мрію якось зняти щось своє.

Чи є місце ритуалам і обрядам у вашому повсякденному житті? Якісь амулети, обереги...

Моя бабуся вміла лікувати людей, тому я з дитинства спостерігала за цим і вірила в силу, до якої можна звернутися, коли тобі важко. Але вона працює тільки тоді, коли ти їй довіряєш.

При переїзді до Києва ви поставили собі за мету стати зіркою і зробили це. Що далі за планом?

Хочу побачити світ, відчути його і спробувати змінити на краще.