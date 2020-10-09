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Українка з 15-им розміром грудей вразила гарячим фото: тільки для фанатів

Новость на русском → П'ятниця 09 жовтня 2020 11:03
Українка з 15-им розміром грудей вразила гарячим фото: тільки для фанатів Міла Кузнєцова зачарувала шанувальників фото (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)
Автор: Людмила Жукова

Українська модель plus-size порадувала новим знімком

Українка Міла Кузнєцова з 15-им розміром грудей вкотре балує шанувальників відвертими фото. Володарка найбільшого бюста України не зупиняється і публікує свої знімки в соцмережах, збираючи під фото тисячі лайків.

На цей раз 31-річна Міла показала своє фото в яскраво-червоному купальнику на тлі соковитої трави. Українка доповнила образ сонцезахисними окулярами і витонченими сережками у вухах. Дівчина закликала фанатів підписуватися на її сторінку на сайті OnlyFans. Там можна буде побачити фото без цензури.

Українка з 15-им розміром грудей вразила гарячим фото: тільки для фанатів

Міла Кузнєцова представила нове фото в купальнику (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)

Варто написати, що знімок Міли зібрав у соцмережі майже 8 тисяч лайків і сотні коментарів. Шанувальники не скупляться на компліменти і відзначають, що купальник і постать дівчини в ньому гідні найвищих похвал.

  • Ну дуже крута фотографія!! Йде червоний колір.
  • Природна краса в чистому вигляді.
  • Яка класна фотка, а купальник просто вогонь.
  • Вау яке фото, а червоний колір боді є родзинкою для тебе.

Нагадаємо, Міла Кузнєцова розповіла, що розмір її грудей збільшився з 13-го до 15-го. При цьому об'єм грудей становить 1,35 метра. Дівчина говорить про те, що з її розміром необхідно берегти себе, оскільки від великої ваги грудей можуть бути проблеми зі спиною.

Міла займається боксом, змішаними єдиноборствами, плаває і їздить на велосипеді.

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