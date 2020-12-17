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Українська актриса піднялася на Кіліманджаро на другому місяці вагітності

Новость на русском → Київ, Четвер 17 грудня 2020 20:05
Українська актриса піднялася на Кіліманджаро на другому місяці вагітності Даша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)
Автор: Lite

Відома українська акторка Даша Трегубова піднялася на Кіліманджаро на другому місяці вагітності. Своєю історією зірка шокувала всіх учасників ігрового шоу "Хто зверху?" на Новому каналі.

За словами знаменитості, цей випадок стався вісім років тому, коли вона прилетіла в Кенії, до друзів, які працювали там в українському посольстві.

"Ми з моїм тоді ще хлопцем зустріли в них Новий рік, а потім вирішили піднятись на Кіліманджаро. Не мала в цьому жодного досвіду, тож вирішила, що нам не потрібно купувати рюкзаки, адже там будуть носильники. Зрештою пішли ми з однією великою валізою з речами на двох. І піднялися таки на Кіліманджаро. Це було для мене щось неймовірне як для людини, що підкорювала хіба що Андріївський узвіз", - розповіла Даша.

А коли вона вже спустилася з гори, то купила тест на вагітність.

"Просто вважала, що у мене "затримка". І зрозуміла, що вперше у своєму житті вагітна. Тоді у мене був вже другий місяць, а тепер є дочка Поліна", - зазначила Трегубова.

Українська актриса піднялася на Кіліманджаро на другому місяці вагітностіУкраїнська актриса піднялася на Кіліманджаро на другому місяці вагітностіУкраїнська актриса піднялася на Кіліманджаро на другому місяці вагітностіУкраїнська актриса піднялася на Кіліманджаро на другому місяці вагітностіУкраїнська актриса піднялася на Кіліманджаро на другому місяці вагітності

Даша Трегубова виглядає приголомшливо (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Нагадаємо, що нещодавно Трегубова та її колега по акторському цеху Тарас Цимбалюк знялися у кліпі російської групи "Ленинград" на пісню "Миг".

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