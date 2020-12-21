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Українська модель кинула лідера Imagine Dragons прямо на Різдво: це мій тобі подарунок

Новость на русском → Понеділок 21 грудня 2020 21:42
Українська модель кинула лідера Imagine Dragons прямо на Різдво: це мій тобі подарунок Українська модель кинула лідера Imagine Dragons (Колаж РБК-Україна, фото: instagram com im arinari//Gabe Ginsberg/Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Аріна Любителева розповіла про свій розрив з лідером групи Imagine Dragons Беном Маккі. Вона назвала причину розлучення і поділилася деталями про свої стосунки з американським музикантом.

Учасниця шоу "Супер Топ-модель" на Новому каналі Аріна Любителева зізналася, що розставання з Беном Маккі було на мирній ноті та основна причина – її обранець був не готовий до серйозних стосунків.

Дівчина стала однією з найуспішніших модельного реаліті Нового каналу і встигла попрацювати зі всесвітньо відомими дизайнерами, потрапити на обкладинку Harper's Bazaar і дефілювати по подіумах в Нью-Йорку. Також вона підкорила серце басиста популярної групи Imagine Dragons Бена Маккі. Стосунки пари тривали два роки, але в кінці 2019 року вони розбіглися.

"Ми розлучилися прямо перед Новим роком, на католицьке Різдво. Це була моя ініціатива. Не знаю, чому, але всі відносини закінчую саме я. Ми розлучилися на хорошій ноті, я йому сказала: "Це мій подарунок тобі". Він не хотів розставатися, сказав: "Давай я розв'яжу свої проблеми та повернуся до тебе". Але для мене ця історія закінчена", - розповіла дівчина і додала, що причина розставання дуже банальна – чоловік виявився не готовий до серйозних стосунків.

Українська модель кинула лідера Imagine Dragons прямо на Різдво: це мій тобі подарунок

Аріна Любителева і Бен Маккі

"Ми з Беном практично з'їхалися. Я шукала місце, де буду вчитися в Лас-Вегасі — знайшла хороший музичний коледж недалеко від його будинку. Але в останній момент ми зрозуміли, що не готові до серйозних стосунків. Точніше, я була готова, а він — ні. По-перше, коледж — це дуже дорого. По-друге, йому потрібно було оформити спонсорські документи та нести за мене повну відповідальність, покривати всі мої витрати. А у Бена і так було багато своїх проблем", - пояснила Аріна Любителева.

Аріна Любителева відверто розповіла про свій розрив з басистом Imagine Dragons

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українська ТБ-зірка стала жертвою домашнього насильства.

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