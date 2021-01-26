Українська модель зачарувала гарячими фото з Мальдів: з бунгало, в спортзалі, на березі океану

Відома українська модель Анна Гомонова знову підкорює світові глянці. Її запросили стати головною героїнею лютневого номера Glamour Болгарія. Великий матеріал буде присвячений красі та Дню закоханих. Фотосесія проходила на Мальдівах.

На обкладинці журналу буде красуватися фото Анни Гомонової в білому цільному купальнику з вирізом блискавкою і металевим поясом, а в руках модель тримає яскраво-помаранчеве парео.

В цьому ж образі Анна позує на пірсі та демонструє шикарну фігуру.

"Мій улюблений образ – де я їду на велосипеді. На мені дуже красива туніка від французького дизайнера. Надихнувшись цим чином, я написала картину. Як модель і амбасадор конкурсів краси я часто беру участь у міжнародних зйомках і проєктах. Дуже рада нашій співпраці з Glamour та сподіваюся на нові колаборації у 2021!" – розповіла Анна Гомонова.

Анна Гомонова на Мальдівах (фото: Master Management 360)

Анна Гомонова також позувала фотографу на різних локаціях – у басейні, на пірсі, біля бунгало, в спортзалі, на березі океану. Модель вразила всю групу вмінням працювати в кадрі, працездатністю і легкістю у спілкуванні.

Головним завданням на зйомках, як зізнається Анна, було показати образи, які будуть актуальні в цьому році й, звичайно ж, передати всю атмосферу літа і сонця. Зйомка проходила екстремально і дуже несподівано для сонячних Мальдів: спека в 32 градуси різко змінилася сильною зливою, від якого промокла техніка та вбрання. Але, на щастя, дощ швидко закінчився. Це зовсім нетипова погода для островів.

У спортзалі Анна Гомонова позує в чорному костюмі, що складається з топа і міні шортів, а зверху напівпрозора жовта майка. Доповнює модний лук сумочка через плече. Надає атмосферності фото і вид на океан, що відкривається зі спортзалу. Анна позує в басейні в червоному купальнику, сонцезахисних окулярах і стильних сережках. На фото дівчина розслабляється і насолоджується атмосферою. Сніданок на пливучій таці – фрукти, ягоди, шампанське. На іншому фото, в басейні, модель одягнена в чорний суцільний купальник з обробкою-жабо, на голові – хустка, зав'язана як тюрбан, а на шиї – намисто.

Анна Гомонова на Мальдівах (фото: Master Management 360)

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