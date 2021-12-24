Українська модель спокушає фігурою на гарячих фото з ОАЕ

Цікаво, що красуня для цього дійства отримала більше 10 запрошень на участь у показах дизайнерів із різних країн (США, Пакистан, Україна, Індія та інші).

"Один із найяскравіших моїх образів на подіумі - це дуже красива весільна сукня з довгим шлейфом. Я відкривала показ. У мене було одночасно прекрасне та дуже важке плаття. Шлейф довгий і було достатньо нелегко у ньому рухатися. Я дуже гарно та гідно пройшлася у сукні, отримала безліч компліментів. Запам'яталась також робота і у індійського дизайнера - дуже екзотичні образи", - ділиться своїми враженнями від участі у показах володарка 18 корон та титулів міжнародних конкурсів краси.

Анна Гомонова на показі мод (фото: Master Management 360)

Окрім роботи на подіумі Анна під час цієї подорожі встигла зробити фотосесію у пустелі.

Там модель змінила декілька стильних та сексуальних образів.

Анна Гомонова поділилася спокусливими світлинами з ОАЕ (фото: Master Management 360)