Українська співачка привернула увагу до проблем забудови міста: яскраве відео

У кліпі розкриваються актуальні для нинішнього світу і нинішньої України теми - дистанційна робота онлайн і неконтрольована забудова міста.

Саме тому однією з локацій відео було обрано урочище Горбачиха, яке знаходиться на Русанівських садах.

"Уже кілька років активісти ведуть боротьбу за порятунок цієї частини міста, там дуже багато і рослин, і звірів, і птахів, які занесені до Червоної Книги. У кліпі ми хотіли показати дику красу цього місця. Дуже заморочились під час зйомок - на локацію вирушив необхідний мінімум людей, ми акуратно ходили стежками, не чіпали рослини і намагалися не шуміти, щоб не турбувати тварин та птахів. Я, як киянка, дуже проти нескінченних забудов мого рідного міста і сподіваюся в своїй творчості зможу привернути увагу до цієї проблеми!" - коментує артистка.



Додамо також, що "Рано" - традиційна пісня, якою в Україні і декількох регіонах Білорусі відганяють русалок, щоб ті не наробили біди.