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Українська поп-зірка зачарувала гарячими фото і відео з Домінікани: мрії втілилися в реальність

Автор: Lite

Українська поп-зірка Аліна Тім зняла кліп на Домінікані. Тиждень артистка і її знімальна група колесили по райському острову, намагаючись вибрати найоригінальніші його куточки. У підсумку зупинилися на узбережжі Атлантичного океану, Карибському морі і на джунглях острова Саона.

До слова, Аліна встигла не тільки зняти яскравий кліп, але і наробити класних спекотних фото, які зачаровують красою.

Фото: гаряча Аліна Тім блиснула красою на Домінікані (прес-служба співачки)

Цікаві факти про кліп "На Кубе":

  • сценарій відеороботи дописувався в літаку
  • Аліна вибрала для зйомок режисера Юру Катинського, навіть не подивившись його портфоліо. Просто відчула, що вийде крутий результат
  • людей, з якими їй належить працювати, Аліна перший раз в житті побачила в аеропорту Домінікани
  • головний герой кліпу захворів за день до зйомки, тому довелося дуже швидко шукати нового актора. Дивились і в Tinder, і в Instagram, і навіть підходили до людей на пляжі. У підсумку по хештегу #Dominicana вдалося знайти хлопця-модель Крістіана Лопеса Монтеро, який приїхав на зйомку з сусіднього міста о третій годині ночі
  • в цей же час на острові знімали фільм за участю Бреда Пітта, Сандри Баллок, Чанінга Татума і Деніела Редкліфа, також там тусувалася Джей Ло
  • Домінікана - улюблена країна Аліни. Вона була там тричі, а зняти кліп мріяла вже кілька років. І нарешті мрії втілилися в реальність!

Нагадаємо, раніше Аліна Тім "вбила коронавірус" в своєму кліпі.

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