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Українська поп-зірка в одному боді показала, як збільшує груди: пікантне відео

Новость на русском → Вівторок 02 лютого 2021 15:38
Українська поп-зірка в одному боді показала, як збільшує груди: пікантне відео Оля Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)
Автор: Lite

Сама співоча ведуча Ольга Цибульська радує шанувальників не тільки пікантними фото і сміливими заявами, але і своїм іскрометним гумором. На цей раз вона вирішила поділитися секретним лайфхаком, як збільшити груди швидко і без зайвих витрат.

На сторінці співачки в Instagram з'явилося кумедне відео, на якому вона позує в напівпрозорому боді з корсетною ліфом і червоній накидці. На камеру співачка показує, як за лічені хвилини збільшити розмір грудей.

"На карантині немає корпоративів, немає грошей на Едгара Камінського. Тому робимо так", - співачка продемонструвала наочний майстер-клас, як зробити "трієчку". Вона просто поклала в ліф на кісточках паперові носові хустки.

У підписі під відео Оля запропонувала шанувальникам пройти своєрідний тест на схожість з нею.

"На скільки відсотків ми схожі? Рахуй і пиши у коментарях. Завжди думаю, що у нас з тобою купа спільного і звертаюся до тебе, як до себе. Але бути різними теж круто! Перевіримо? ⠀

  • 5% легко розповім про свій учорашній секс і про согоднішний сніданок ⠀
  • 5% часто слухаю пісні, які нагадують мені романтичні пригоди ⠀
  • 10% люблю чоловіка зі світлими очима ⠀
  • 5% не люблю бюстгальтер ⠀
  • 10% люблю одяг, в якому відчуваю себе сексі ⠀
  • 5% плітки тільки додають мені крил ⠀
  • 10% люблю читати ⠀
  • 5% вільно розмовляю іспанською ⠀
  • 5% знаю, що мій колишній дивиться мої Сторіс
  • 10% хочу тут і зараз - це про мене ⠀⠀
  • 5% легко знайомлюся з новими людьми ⠀
  • 5% люблю бути в центрі уваги ⠀
  • 10% не читаю телефон свого чоловіка ⠀
  • 10% брешу, що не читаю телефон свого чоловіка"

Підписники артистки тут же кинулися вираховувати ступінь схожості з нею і ділитися своїми результатами. "Красуня", "Сексі крихітка", "Цибульська, ти кльова", "Киця, ти прекрасна", "Крихітка-малятко", - писали компліменти фолловери Олі.

Нагадаємо, що раніше Оля Цибульська зізналася, чому вирішила схуднути на 13.5 кіло.

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