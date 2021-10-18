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Українська ТБ-зірка знялася в еротичній фотосесії разом з коханим: дуже гарячі фото

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Понеділок 18 жовтня 2021 18:01
Українська ТБ-зірка знялася в еротичній фотосесії разом з коханим: дуже гарячі фото Аня Суліма показала еротичні фото з коханим (фото: прес-служба Нового каналу)
Автор: Дмитрий Войналович

Популярна блогер і модель, одна з яскравих і скандальних учасниць реаліті-шоу Нового каналу "Супер Топ-модель по-українськи" та "Екси" Аня Суліма знялася в еротичній фотосесії разом зі своїм коханим Августом.

На відвертість та пікантність Суліма наважилася під час зйомок нового випуску шоу "Екси", темою якого став секс та страхи довкола нього.

Гарячі світлини свідчать про те, що Аня і Август отримали суцільне задоволення (щоб переглянути всі фото - гортайте до самого низу сторінки).

Українська ТБ-зірка знялася в еротичній фотосесії разом з коханим: дуже гарячі фото

Аня Суліма показала еротичні фото з коханим (фото: прес-служба Нового каналу)

Дівчина, яка в Instagram має більше 250 тисяч фоловерів, зізнається: еротичні фотосесії - це її "козир і стихія".

Крім того, Аня "справді прокайфувала від процесу".

"Я не працювала і не вмикала модель, а просто отримувала насолоду. Через те, що маю великий досвід у фотозйомках, долучилася більше за інших. Результат вийшов, звісно, кращий. Але знову ж таки, це не навмисно. Я не планувала на цьому випробуванні показати свої модельні вміння. Хотіла приділити час Августу й отримати спільні круті кадри. Що нам і вдалося. Впевнено можу сказати, що це була найкраща фотосесія за все моє життя!" - коментує модель.

До слова, Август теж не новачок у модельних справах.

"Я в Києві інколи підпрацьовую моделлю. Тож нам двом було нескладно. До цього спільної еротичної фотосесії в нас ніколи не було. Тепер розуміємо, що нам це сподобалося, і хочеться повторити", - сказав він.

Українська ТБ-зірка знялася в еротичній фотосесії разом з коханим: дуже гарячі фотоУкраїнська ТБ-зірка знялася в еротичній фотосесії разом з коханим: дуже гарячі фотоУкраїнська ТБ-зірка знялася в еротичній фотосесії разом з коханим: дуже гарячі фотоУкраїнська ТБ-зірка знялася в еротичній фотосесії разом з коханим: дуже гарячі фотоУкраїнська ТБ-зірка знялася в еротичній фотосесії разом з коханим: дуже гарячі фотоУкраїнська ТБ-зірка знялася в еротичній фотосесії разом з коханим: дуже гарячі фото

Аня Суліма і її еротична фотосесія з Августом (фото: прес-служба Нового каналу)

Нагадаємо, нещодавно "Холостячка" Огнєвіч блиснула розкішними формами в нижній білизні і висловилася про комплекси.

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