Украинская ТВ-звезда снялась в эротической фотосессии вместе с любимым: очень горячие фото

Популярная блогер и модель, одна из ярких и скандальных участниц реалити-шоу Нового канала "Супер Топ-модель по-украински" и "Эксы" Аня Сулима снялась в эротической фотосессии вместе со своим возлюбленным Августом.

На откровенность и пикантность Сулима решилась во время съемок нового выпуска шоу "Эксы", темой которого стал секс и страхи вокруг него.

Горячие снимки свидетельствуют о том, что Аня и Август получили сплошное удовольствие (чтобы просмотреть все фото - листайте до самого низа страницы).

Аня Сулима показала эротические фото с любимым (фото: пресс-служба Нового канала)

Девушка, которая в Instagram имеет более 250 тысяч фолловеров, признается: эротические фотосессии - это ее "козырь и стихия".

Кроме того, Аня "действительно прокайфовала от процесса".

"Я не работала и не включала модель, а просто получала наслаждение... Из-за того, что имею большой опыт в фотосъемках, присоединилась. Результат получился, конечно, лучше. Но опять же, это не намеренно. Я не планировала на этом испытании показать свои модельные навыки. Хотела уделить время Августу и получить совместные крутые кадры. Что нам и удалось. Уверенно могу сказать, что это была лучшая фотосессия за всю мою жизнь!" - комментирует модель.

К слову, Август тоже не новичок в модельных делах.

"Я в Киеве иногда подрабатываю моделью. Так что нам двоим было несложно. До этого совместной эротической фотосессии у нас никогда не было. Теперь понимаем, что нам это понравилось, и хочется повторить", - сказал он.

Аня Сулима и ее эротическая фотосессия с Августом (фото: пресс-служба Нового канала)