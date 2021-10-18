Українська ТБ-зірка знялася в еротичній фотосесії разом з коханим: дуже гарячі фото

Гарячі світлини свідчать про те, що Аня і Август отримали суцільне задоволення (щоб переглянути всі фото - гортайте до самого низу сторінки).

Аня Суліма показала еротичні фото з коханим (фото: прес-служба Нового каналу)

Дівчина, яка в Instagram має більше 250 тисяч фоловерів, зізнається: еротичні фотосесії - це її "козир і стихія".

Крім того, Аня "справді прокайфувала від процесу".

"Я не працювала і не вмикала модель, а просто отримувала насолоду. Через те, що маю великий досвід у фотозйомках, долучилася більше за інших. Результат вийшов, звісно, кращий. Але знову ж таки, це не навмисно. Я не планувала на цьому випробуванні показати свої модельні вміння. Хотіла приділити час Августу й отримати спільні круті кадри. Що нам і вдалося. Впевнено можу сказати, що це була найкраща фотосесія за все моє життя!" - коментує модель.

До слова, Август теж не новачок у модельних справах.

"Я в Києві інколи підпрацьовую моделлю. Тож нам двом було нескладно. До цього спільної еротичної фотосесії в нас ніколи не було. Тепер розуміємо, що нам це сподобалося, і хочеться повторити", - сказав він.

Аня Суліма і її еротична фотосесія з Августом (фото: прес-служба Нового каналу)