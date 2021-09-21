Українська зірка з 15-м розміром грудей розповіла, скільки їй пропонують за інтим

Зірка зізнається, що свою сторінку в соцмережі веде сама, але не завжди може відповідати на повідомлення від шанувальників, до того ж пропозиції деяких чоловіків бувають дуже відвертими.

"Кожній красивій дівчині пропонують секс", - розповіла Кузнєцова і додала, що найбільшу суму за інтимну зустріч їй пропонували 20 тисяч доларів!

Міла Кузнєцова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)

До слова, в 34 роки жінка не соромиться своїх форм. А колись комплекси заганяли школярку Мілу в мішкуватий одяг темних тонів. Дівчина навіть білизну соромилася собі купувати.

"У мене почали рости груди, і я вже комплексувала. Років з 12-13 пам'ятаю, що раз - і у мене великі груди. Я не пам'ятаю, як вони росли. Мама не розповідала мені, як взагалі я повинна носити бюстгальтер. І перший бюстгальтер я купувала сама на ринку. І у мене вже були великі груди. Я прийшла, кажу: "Дайте 1-й розмір ліфчика". Продавець сказала: "Вам треба 3-4". Кажу: "Ні, давайте мені 1 розмір". Я дуже соромилася його купувати, я не міряла, бо реально соромилася. Я прийшла додому, а він маленький. Я потім вже, звичайно, подарувала подружці, і збирала гроші на другий ліфчик. Мені мама їх не купувала. Мені навіть було соромно попросити", - розповіла Кузнєцова.

Міла Кузнєцова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)

Зірка зізнається, вдома її фізично принижували і карали, тому впевненості в собі вона почала набиратися, коли пішла вчитися в технікум.

"У мене був хлопець найкрасивіший на потоці. Тому що він подобався всім дівчатам. Я з ним зустрічалася. Напевно, в цей момент я зрозуміла, що я красива, мене можуть любити, цінувати. Я почала одягати красиві речі. Отримувала дуже багато компліментів. Я з цього часу повірила в себе, і в те що я не таке бридке каченя, як у школі", - каже жінка.

У якийсь момент Міла переросла і коханого, який вселив в неї віру і впевненість.

"Мені було нудно. Він з усім погоджувався зі мною. Мені не вистачало чогось яскравого в житті. Я зустріла іншого чоловіка, який був більш привабливий, цікавий", - згадала вона.

Міла Кузнєцова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)

Але саме ця людина, яка здавалася їй ще цікавіше і перспективніше, знову нагадав Мілі про те, що вона стала забувати. Дитячі комплекси та цілковита невпевненість у собі. Чоловік морально принижував жінку, тож вона пішла від нього. Нині Міла знову щаслива у стосунках.

"Я люблю чоловіків свого віку. Тому що люди на одній хвилі. Це дуже класно", - каже суддя шоу "Співають всі!".