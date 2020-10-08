Українська зірка кинула афро-француза після тривалих стосунків: сім’я була шокована

Українська поп-зірка Аліна Паш зробила відверте зізнання про своє особисте життя. Так, нещодавно співачка розірвала довготривалі стосунки з французьким музикантом.

У ефірі шоу "Хто зверху?" на Новому каналі Аліна розповіла, що на стосунки з її хлопцем-іноземцем вплинув карантин.

Аліна Паш (фото: прес-служба Нового каналу)

"Моя сім’я була шокована, що поряд зі мною не українець, а афро-француз. Він був доросліший за мене та весь у татухах. А ще Джо (Джонатан Іллель) - лідер електронної групи DOP. Ми чотири роки були щасливими у стосунках. Багато пройшли разом. Працювали, подорожували та підтримували один одного", - розказала Паш.

Та перебування разом 24/7 під час карантину через коронавірус вплинуло на стосунки митців.

"Ми стали токсичними один для одного. Зізнаюсь, що я перегоріла у відносинах. Моя увага переключилася на іншого", - заінтригувала співачка.

Аліна каже, що вона завжди чесна з людьми. Тому своїми відчуттями та переживаннями поділилася з Джо.

"Наші стосунки перейшли на інший рівень. Я зараз хочу побути лише з собою", - пояснила дівчина.

Аліна Паш зі своїм екс-коханим (фото: instagram.com/nthdsy)

Раніше Аліна Паш заспівала російською і розлютила українців.