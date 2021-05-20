Українські зірки похвалилися колоритними вбраннями в День вишиванки

Так, Анастасія Приходько постала в стильній довгій сукні-вишиванці темно-блакитного кольору.

"З Днем Вишиванки, друзі! Нехай Бог благословляє Україну і всіх нас", - написала співачка.

Українські зірки показали свої вишиванки (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Наталя Могилевська теж позувала у вишитій сукні від відомого українського дизайнера Юлії Магдич. Зірки віддала перевагу вбранню пудрового кольору з яскраво-жовтою вишивкою і бахромою, а в руках тримала букет бузку.

"З Днем вишиванки! Це наш генетичний код, це символ краси, здоров'я та щасливої долі. Родинна пам'ять та традиція, які важливо вивчати, поширювати, тому ще в кожному малюнку та обрядах величезна всесвітня мудрість. Зі святом!"- привітала українців артистка.

Українські зірки показали свої вишиванки (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Катя Осадча та її чоловік Юрій Горбунов обрали старовинні вишиванки і знялися разом.

"З Днем вишиванки! У моїй колекції вже чимало різних вишиванок, старовинних і сучасних, суконь з національними мотивами і сорочок з закладеним у вишивку змістом. Я тішусь, що дизайнери знову і знову звертаються до традиційної вишивки і роблять її модною в усьому світі. Вишиванка - ще одна наша гордість і круто, що українці носять її не тільки на свята. На фото старовинна вишиванка, придбана у Львові", - поділилася телеведуча.

Українські зірки показали свої вишиванки (фото: instagram.com/kosadcha)

Оля Полякова опубліковала барвисте фото зі своїми дочками Машею і Алісою. Всі троє відображені в яскравих сукнях-вишиванках сучасного стилю.

Українські зірки показали свої вишиванки (фото: instagram.com/polyakovamusic)

DZIDZIO показав свою вражаючу колекцію вишиванок, розвісивши її в кущах бузку.

"Вітаю всіх з Днем вишиванки. В ній наш генетичний код нації! Кожна з них особлива і неповторна! Дякую Юлії Магдич за новеньку в моїй колекції!"- зазначив співак.

Українські зірки показали свої вишиванки (фото: instagram.com/dzidzio)

Нова "Холостячка" Злата Огневич показала стильний образ з вишиванкою і джинсами і згадала історію з життя.

"Тато. Крити. Вечір. Розкрита на столі книга про козацтво, де йде мова і про батьковий рід. Я пам'ятаю, як він мене до себе кликав і читав уривок з тієї книги. І я пам'ятаю свої відчуття: радість, подив, захоплення й гаряче хвилювання. Бути українцем - це стан Душі. І я щаслива перебувати в такому стані!"- написала співачка.

Українські зірки показали свої вишиванки (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Ольга Сумська розчулила сімейним знімком з чоловіком Віталієм Борисюком і молодшою дочкою Ганною - звичайно ж, всі були у вишиванках.

Українські зірки показали свої вишиванки (фото: instagram.com/olgasumska)

Лілія Ребрик з'явилася у вишиванці з насиченим фіолетовим орнаментом, доповнивши її підібраною в тон пишною спідницею.

Українські зірки показали свої вишиванки (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Джамала похвалилася розкішною чорною сукнею-вишиванкою з біло-блакитним орнаментом, яку доповнила чорним капелюшком.

"Чудовий день, щоб одягти вишиванку. З днем вишиванки!"- підписала кадри співачка.

Українські зірки показали свої вишиванки (фото: instagram.com/jamalajaaa)