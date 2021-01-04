Український актор розлучився після 17 років шлюбу і зізнався у зраді: діти це бачили

Відомий український актор і телеведучий Олег Іваниця кілька років тому розлучився із дружиною після 17 років шлюбу. Але сьогодні зірка серіалу "Жіночий лікар" розповідає про причини розставання відкрито і відверто.

"У певний момент, на жаль, у людей бувають якісь ситуації - вони сваряться, потім миряться. У нас настав якийсь момент, що ми перестали навіть миритися, на жаль. І біда в тому, що діти це бачили", - поділився Іваниця у коментарі каналу "Україна".

Олег Іваниця (фото: instagram.com/o_ivanitsa)

Він додав, що в родині часто були сварки, а з його боку... кілька разів зради.

За словами актора, рішення про розлучення вони прийняли разом із дружиною, але озвучив його першим він.

Після розлучення актор зумів налагодити стосунки з молодшим сином Остапом. А ось старша дочка Ольга, яка вчиться у Варшаві, і досі не може пробачити батькові, що він пішов із сім'ї.

Олег Іваниця у ролі Лева Борисовича Квітко в серіалі "Жіночий лікар" (фото: instagram.com/o_ivanitsa)

Сам же Іваниця впевнений, що розлучення було єдиним правильним виходом із тієї ситуації, в якій опинилася його сім'я.

Нагадаємо, що з 2015-го по 2018 рік Іваниця був актором популярного "Дизель Шоу". Але пішов із складу гумористичної програми, пояснивши це тим, що втратив мотивацію у зв'язку з загибеллю Марини Поплавської - однієї з основних актрис шоу.

Раніше ми писали, що Олена і Діма Коляденки зійшлися після 19-річної розлуки.