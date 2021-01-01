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Український співак зізнався, що бив людей: вів себе агресивно

Новость на русском → Київ, П'ятниця 01 січня 2021 11:24
Український співак зізнався, що бив людей: вів себе агресивно Артем Пивоварів (фото: прес-служба Нового каналу)
Автор: Lite

Відомий український співак Артем Пивоварів зізнався, що його часто виводили з себе, коли він був "молодий і гарячий".

Так, це зараз артист пише круті треки для себе і багатьох зірок шоу-бізнесу, а ще вміє майстерно робити уколи, адже працював лікарем. А раніше, коли Артем жив у рідному Вовчанську, то дуже часто брав участь у вуличних бійках.

"До 18 років досить часто застосовував навички східних єдиноборств. Пам'ятаю моменти, коли сам був ініціатором сутичок. В той час ходив на бокс. Я був юний, гіперактивний, плюс, на мене впливав соціум. Напевно, тоді моральні та етичні міркування перебували на тваринному рівні. Тому в той час вів себе більш агресивно, і не приховую цього. Я не з тих людей, які будуть говорити: "Бійки? Ви що? Зі мною такого не відбувалося". Це було", - зізнався Пивоварів за лаштунками шоу "Діти проти зірок" на Новому каналі.

Зараз він виріс і став розумнішим. І його практично неможливо вивести з себе.

"Намагаюся обходити і згладжувати гострі кути. Побитися завжди можна встигнути. Плюс, коли став грунтовно займатися східними єдиноборствами, дізнався одне з головних правил – знання повинні захищати, а не завдавати шкоди", - зазначив виконавець хіта "Дежавю".

Український співак зізнався, що бив людей: вів себе агресивноУкраїнський співак зізнався, що бив людей: вів себе агресивно

Артем Пивоварів в юності часто бився (фото: прес-служба Нового каналу)

Раніше ми писали, що фіналіст "Холостячки" зробив несподіване зізнання про фінал шоу і "жорсткі" відносини з Елертом.

Також читайте, чому Потап побився з чоловіком екс-"ВІА Гри".

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