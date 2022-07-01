Український співак зустрівся з дітками із Маріуполя, Харкова і Бахмута: чуттєві фото

"Мене надзвичайно вразила щирість діток, зокрема Оксанка, яка не зважаючи на свій юний вік знає, що хоче від цього життя та є цілеспрямованою. Вона харизматична та неординарна", - підписав одне фото співак.

Роман Скорпіон з Оксанкою (фото: instagram.com/roman.skorpion_official)

А цей хлопчик з ведмедиком родом із Харкова. Його мама сказала, що не знає, чи є ще куди повертатись...

Роман Скорпіон з переселенцями (фото: instagram.com/roman.skorpion_official)

"Вони дякують Богу, що живі. А це найголовніше!" - написав Роман.

За словами зірки, його мета "сприяти відновленню психоемоційного стану за допомогою музики чи реабілітації".

"Організація заходів спрямована саме у цьому напрямку! Приклади таких відважних українців доводять те, що нас не подолати та разом ми сила. Я готовий всебічно сприяти розвитку таких талановитих діток", - додав він.