RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Український співак зустрівся з дітками із Маріуполя, Харкова і Бахмута: чуттєві фото

Роман Скорпіон (фото: instagram.com/roman.skorpion_official)
Автор: Lite

Український співак, автор хітів "Поцілую" і "Закохався" Роман Скорпіон зустрівся із дітками-переселенцями з Маріуполя, Ізюму, Києва та Бахмута.

У своєму Instagram артист показав чуттєві фото із зустрічі з внутрішньо переміщеними родинами, які тікали від війни у західні області України.

"Мене надзвичайно вразила щирість діток, зокрема Оксанка, яка не зважаючи на свій юний вік знає, що хоче від цього життя та є цілеспрямованою. Вона харизматична та неординарна", - підписав одне фото співак.

Роман Скорпіон з Оксанкою (фото: instagram.com/roman.skorpion_official)

А цей хлопчик з ведмедиком родом із Харкова. Його мама сказала, що не знає, чи є ще куди повертатись...

Роман Скорпіон з переселенцями (фото: instagram.com/roman.skorpion_official)

"Вони дякують Богу, що живі. А це найголовніше!" - написав Роман.

За словами зірки, його мета "сприяти відновленню психоемоційного стану за допомогою музики чи реабілітації".

"Організація заходів спрямована саме у цьому напрямку! Приклади таких відважних українців доводять те, що нас не подолати та разом ми сила. Я готовий всебічно сприяти розвитку таких талановитих діток", - додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

"Боже, як я сумую, мамо…": Олена-Крістіна Лебідь розчулила історією про родину

"Він старший за мене": Могилевська розповіла про свого обранця

Наталка Карпа показала відео зустрічі маленької доньки з батьком-захисником: чіпає до сліз

Читайте LITE в Google News
Новини шоу-бізнесу