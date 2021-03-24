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Українці наробили шуму в Китаї: "зустрічали як суперзірок!"

Автор: Lite

Популярна українська група "Бамбінтон" вийшла на міжнародний рівень. Все завдяки хіту "Зая", який, як виявилося, полюбився мільйонам меломанів з Китаю.

І українців запросили виступити на топовому китайському телешоу Universal Show.

"Нас зустрічали як суперзірок!" - говорять артисти.

Вже в Китаї музиканти дізналися, що в місцевому TikTok на їх пісню знято понад 2,5 мільярди (!) відео.

Після відвідування Піднебесної група вирішила зробити трек китайською мовою, як данину поваги місцевої аудиторії. Так з'явився стьобний танцювальний сингл "Party Music Bambinton".

Варто відзначити, що над аранжуванням нового треку працював Слава Кондрашин - автор хіта "Вите надо выйти".


До речі, трек сподобався не тільки китайцям. Але і українцям.

  • Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво
  • Які вони недооцінені, ой які недооцінені. Чудові хлопці.
  • Бамбінтон, ми так вас чекали! Ура! Пісня - хіт!
  • Слава богу, що ви на плаву. Потанцюємо і відпочинемо
  • Китайцям сподобається, та і мені зайшло
  • Тіктокерам і лайкерам сподобається точно
  • Сподобалася пісня, танцювальна така, качає, відео-анімація весела! Можна заїхати прямо на пором і в Китай з концертами вже зараз

Раніше ми писали, що культова українська співачка заворожила новим відео свого проєкту Ready in LED.

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Новини України музыка
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