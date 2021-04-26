Ультраміні і величезний бант: Дорофєєва приголомшила яскравим вбранням на "Голосі країни 2021"

Надя Дорофєєва разом зі своїм підопічним Сергієм Лазановським святкує перемогу в проекті " Голос країни 2021" . Співачка і її вихованець досі не можуть повірити в те, що відбувається, але у них вже маса планів на майбутнє, про які поки щасливі переможці мовчать. Тим часом, артистка вирішила поділитися фото з закулісся і показати в деталях своє приголомшливе яскраве вбрання для суперфіналу шоу.

На останньому ефірі 11 сезону проекту вона красувалася в оригінальному вбранні - яскраво-рожевій сукні-міні з величезним бантом попереду. Зірка доповнила образ прозорими рукавичками на портупеї. Особливої уваги заслужили зачіска і макіж, що підкреслили природну красу співачки: високий хвіст і пару прядок. випущених на обличчя, котячі стрілки на верхній повіці і нюдова трендова помада.

Надя позує зі своїм підопічним Сергієм і показує в камеру знак перемоги. Також вона відображена в тренерському кріслі і на бекстейджі.

Зіркового тренера та її підопічного привітали продюсер Ірина Горова, співачка Мішель Андраде і ведучий Дмитро Комаров. Шанувальники артистки пораділи разом з нею і завалили Надю привітаннями, а також порівняли її зі світовою поп-зіркою і по достоїнству оцінили яскраве і неординарне вбрання.