Усмішка не сходить з лиця: Дмитро Комаров підкорив романтикою з дружиною на райському острові

Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко, незважаючи на всі труднощі, зустріли Новий рік разом. Ведучий перебуває у своїй найтривалішій за час сімейного життя експедиції, поки його друга половинка вірно чекала в Києві. Пара возз'єдналася на сонячних Мальдівах і має намір провести вікенд активно і романтично, а в мережу вже потрапили перші яскраві фото закоханих, які часу дарма не витрачають.

Так, Дмитро і Олександра вирішили поплавати з аквалангом і зануритися в дивовижний підводний світ океану. Вони насолоджуються екзотичними фруктами на березі і встигли близько познайомитися з океанськими жителями, які, схоже, анітрохи не бояться людей.

"За 90 днів зйомок без вихідних я страшенно втомився. Емоційно. Наприклад, півтора тижня тому у нас була дорога на зйомку – просто дві доби в машині. І ось 20 грудня я точно вирішив, що треба робити паузу. Прогугліл доступні в пандемію варіанти і зрозумів, що спізнився: на НГ практично не залишилося адекватних перельотів. Довелося змінити традиціям і замість самостійної подорожі вибрати турпутівку, про що я не пошкодував", - повідомив телемандрівник.

Дмитро та Олександра проводять активний відпочинок на Мальдівах (фото: instagram.com/komarovmir)

"Фантастична, казкова, нереальна вода. Усмішка не сходить обличчя від цієї краси. Підводний світ шикарний. Так, за фарбам і різноманітності риб він поступається Шарм-ель-Шейху. Але це зовсім інше", – запевнив він і поділився короткою довідкою про Мальдіви, а також дав кілька порад щодо поїздки на екзотичні острови та оренди доступного житла і т. д.



"Ділюся порцією фоток. Скати, акули, черепахи, мурени - я бачив цих друзів своїми очима, годував із рук і, природно, знімав на відео. Обов'язково викладу окремий ролик. Мої перші проби пера в підводних зйомках, по слідах Кусто. P. S. Знайдіть фото: чоловік годує ската тунцем. Дружина танцює", - підписав захоплюючі кадри він.

Нагадаємо, що раніше Дмитро Комаров показав ексклюзивне зимове фото з коханою на дачі.