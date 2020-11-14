Знищила поганий настрій: Юлія Саніна поділилася вірним способом побороти осінню хандру

Юлія Саніна нещодавно шокувала фанатів своїм фото 9-річної давнини: дреди, чорні нігті, яскравий макіяж: все це, звичайно, дуже йде співачці, але коли Юлія постає перед фанатами в сценічних костюмах шоу "Танці з зірками 2020", у них просто захоплює дух.

А ще шанувальники обожнюють, коли співачка показує більш особисті знімки: яка вона вдома? Там, де її бачать тільки рідні? Саме такий знімок на цей раз продемонструвала Юлія. Заодно Саніна дала пораду своїм фанатам, як "дожити" до яскравих фарб зими - вогників, свят, гарного настрою.

"Вбиваю осінню хандру кислотним кольором. Тримайтеся, мої хороші, зовсім скоро Jingle Bells", - підтримала армію шанувальників зірка.

Юлія Саніна - дотягнути до Jingle Bells (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

Шанувальники зізналися під знімком співачки, що вона взяла і просто знищила їх поганий настрій! Ось так, навіть світшот купувати не потрібно, достатньо подивитися на Юлію - і нудьги немає!

Ну і наостанок: поки Саніна "рве" танцпол, на проекті знаходяться фотографи, які встигають зафіксувати зворушливі моменти, коли співачка просто відпочиває або поправляє шнурки, слухає вердикт суддів - такі знімки показують рідкісні моменти, тим вони і найцінніші!