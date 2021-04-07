Качки і любительки робити однакові морди: Астаф'єва різко висловилася про жіноч комплекси

Даша Астаф'єва часто балує шанувальників мотиваційними постами і піднімає гострі жіночі теми . Співачці є що сказати і що обговорити зі своїми прихильницями, і вона не соромиться це робити привселюдно. Одна з топових тем на її сторінці в фотоблоз – впевненість у собі та комплекси. Так, артистка вирішила висловити свою думку з цього питання і закликала дівчат любити себе.

Вона запостила в Instagram портретне фото та супроводила його мотивуючим постом.

Співачка зізналася, що через невпевненість дівчат і жінок, які не вміють цінувати себе, її пробирає від подиву та обурення.

"Дівчата, ну ви реально вважаєте, що 84 % вас не гідні любові? Я не можу в це повірити. Нагадаю, що в останній раз, ми закінчили на тому, що "іноді, достатньо підтримки всього однієї людини, навіть якщо ця людина - це ти", - нагадала артистка.

Даша, як досвідчена модель, пояснила, що фотосесії не врятують від внутрішніх комплексів і не додадуть справжню впевненість у собі, не допоможуть розвинути усвідомлення істинної самоцінності. Це всього лише фікція і самообман. А любов до себе варто шукати всередині.



Даша відверто поговорила про впевненість у собі (фото: instagram.com/da_astafieva)⠀

"Ніяка камера, і ніякий фотограф, а тим більше фотошоп, не допоможе Вам спливти з дна сумнівів, комплексів і нескінченних самоупреков. Фотографія - це чистий наркотик. Без домішки чогось ззовні... Зараз всі "качки" та "любительки робити однакові морди" дружно запротестуют... Але, все ж, я буду наполегливо говорити, що в кадр не можна заходити, якщо вам нічого сказати", - переконана Даша.

Вона вважає, що перед об'єктивом фотографа треба з'являтися з ідеєю і внутрішнім наповненнями, а не порожньою всередині.

Співачка зазначила, що переважна більшість дівчат хочуть полюбити себе ту, що на фотографії рівносильно тій, що відбивається в дзеркалі. Але для цього варто зробити зусилля.

"Розберіться в собі. Це корисно. Я хочу нагадати кожній з вас, наскільки ви прекрасні!" - підбадьорила підписниць Даша і навіть склала подячний список, в якому кожна змогла б побаити себе.