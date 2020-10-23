ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Побачиш не часто: Юлія Саніна показала рідкісне фото зі звичайного життя

Новость на русском → П'ятниця 23 жовтня 2020 19:07
Побачиш не часто: Юлія Саніна показала рідкісне фото зі звичайного життя Юлія Саніна (instagram.com/the_hardkiss/)
Автор: Lite

Співачка побажала всім залишатися на позитиві

Юлія Саніна зазвичай постає перед шанувальниками в шикарних сценічних костюмах, зі стильними зачісками, з яскравим макіяжем, як мовиться, при повному параді! А цього разу зірка, яка нещодавно поділилася зворушливим постом про підтримку її сім'ї, вирішила показати шматочок свого звичайного життя. Юлія сидить у халаті практично без макіяжу і чекає, поки їй зроблять зачіску.

Побачиш не часто: Юлія Саніна показала рідкісне фото зі звичайного життяЮлія Саніна надихнула своїх фоловерів (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

"Yes, you can! Написано на чохлі мого телефону. Дивлюся на цей надпис все частіше і частіше. Всім позитивно мислячої п'ятниці бажаю!", - написала під знімком Саніна.

Чесне фото з бекстейджа запало фанатам співачки прямо в душу. Вони стали коментувати знімок, бажаючи своїй любленій учасниці шоу "Танці з зірками 2020" стати переможницею.

Нагадаємо, зовсім недавно хореограф Ілона Гвоздьова поділилася своєю думкою щодо фаворитів шоу, вона розсекретила, кого вважає найбільш слабкою парою після сьомого прямого ефіру "Танців з зірками 2020". За словами Ілони, її глибоку симпатію заслужили дві технічно сильні пари: Санта Дімопулос і Макс Леонов і Юлія Саніна і Дмитро Жук.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу певец Танцы со звездами Юлия Санина
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Резніков про воду для Криму: жодних поставок до деокупації
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Резніков про воду для Криму: жодних поставок до деокупації