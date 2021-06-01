Не впізнати! Кім Кардашьян кардинально змінила імідж

Кім Кардашьян обожнює стильні експерименти. І коли зірці набридає міняти образи і модні речі, вона йде далі. Свіжі відтінки волосся допомагають буквально перевтілитися в іншу людину.
Новий лук зірки - найкращий тому доказ.
Кім Кардашьян вже не раз експериментувала зі світлими відтінками. Вона фарбувала волосся в платиновий, золотистий і сріблястий блонд, робила мелірування і балаяж. А цього разу вибрала перловий блонд, який чудово поєднувався з відтінком її шкіри. Коріння майстер-колорист залишив темним, що допомогло зробити образ більш гармонійним.
Кім позує в сірих вбраннях своєї лінії: довгій сукні в підлогу, а також топі і легінсах. На додаток зірка підібрала мюлі на високих підборах. У підписі бізнесвумен поспішила додати, що ці фото були зробили давно. Так що в даний час Кім темноволоса. Але багато шанувальників буквально благають її повернутися до блонда, так їм припала до душі кардинальна зміна стилю Кім.
Раніше Кім показала стильний образ для розкішного вечірнього виходу.