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Не впізнати: Моніка Беллуччі з'явилася в Римі з сивим волоссям і відьомським макіяжем

Новость на русском → Рим, Четвер 15 квітня 2021 19:25
Не впізнати: Моніка Беллуччі з'явилася в Римі з сивим волоссям і відьомським макіяжем Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)
Автор: Lite

Моніка Беллуччі давно не з'являлася в мережі. Виявилося, актриса з головою занурилась в роботу. Зараз вона зайнята на зйомках фільму "Чаклунка приходить вночі-2" режисера Мікеле Соаві, де грає одну з головних ролей. Цікаво, що в першій частині, що вийшла в 2018 році, Моніка участі не брала.

Днями в мережі з'явилися перші кадри з робочої площадки в Римі.

Папараці застали Моніку у всій красі: 56-річна діва була одягнена в "відьомський" образ своєї героїні. Правда, вона грає роль доброї чаклунки Долорес. Стилісти підібрали Беллуччі довгу сіру спідницю, квітчастий жакет, а також довгий коричневий плащ і капелюх. В руках вона тримала мітлу. Гримери і перукарі також постаралися: довге сиве волосся і відповідний грим зробили як і раніше квітучу зірку зовні відчутно старшою.

Не впізнати: Моніка Беллуччі з'явилася в Римі з сивим волоссям і відьомським макіяжемНе впізнати: Моніка Беллуччі з'явилася в Римі з сивим волоссям і відьомським макіяжемНе впізнати: Моніка Беллуччі з'явилася в Римі з сивим волоссям і відьомським макіяжемНе впізнати: Моніка Беллуччі з'явилася в Римі з сивим волоссям і відьомським макіяжемНова роль Моніки Беллуччі (фото: скріни instagram.com/harpersbazaar_ru)

Як видно, Моніці було непросто грати в такому вбранні, вона повсякчас користувалася послугами гримерів, щоб поправити макіяж. Але в цілому актриса була рада приступити до роботи. Беллуччі зізнавалася в інтерв'ю, що минулорічний локдаун дався їй нелегко. І хоча справ було багато: дочки на віддаленому навчанні потребували контролію, рятувало Моніку від рутини вивчення ролей і сценаріїв.

Раніше ми писали, що старша дочка Моніки, 16-річна Діва, вже успішно підкорює модну індустрію.

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