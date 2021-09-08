Вакарчук розчулив відео з рідного Львова: "не хочеться слави"

Як зізнався сам Вакарчук, за 27 років існування "океанів" він не написав жодної пісні про Львів, хоча дуже хотів.

"Взагалі не вірю, що можливо так створити пісню, яка буде жити. А зараз у моєму житті той час, коли через різні обставини я по іншому усвідомив значення рідного Львова для мене. Коли ставлення до міста через роки викристалізувалось у тиху, але вічну любов. Коли ти просто розумієш, що це найкраще місце на Землі для тебе було, є і буде", - так зворушливо описав легендарний рокер свої почуття до рідного міста.

Відео: кліп на пісню Океан Ельзи та Один в каное "Місто весни"

Історія створення пісні "Місто весни"

Цікаво, що текст на пісню про Львів Вакарчук написав під час прогулянки в Маріїнському парку в Києві.

"Я часто гуляю сам, мені так подобається. Того дня йшов і думками перенісся у Львів, і відчув бажання написати пісню. Тієї ж миті народилась мелодія, і тут же склалися рядки, що не часто буває у мене - одночасно створити і музику, і вірші. За пів години я вже сидів за роялем і на 90% пісня була готова. Таке буває рідко, але буває і це одна з таких пісень", - розповідає артист.

Гурти Океан Ельзи і Один в каное заспівали оду улюбленому Львову - "Місто весни" (фото: скріншот)

Роздумуючи про колаборацію, щоб органічно записати таку акустичну пісню з "зовсім львівським артистом", вибір відразу ж однозначно припав на "Один в каное", яких Святослав поважає і цінує.

Вокалістка і гітарист "Один в каное" Іра Швайдак та Устим Похмурський відгукнулися, і згодом пісня набула навіть нового звучання й аранжування.

Для Один в каное це стала першою колаборацією з іншою групою

"Партію фортепіано зіграв я, а вокальні заспівали я та Іра. Щодо музичного продакшену, то його робила практично вся група “Океан Ельзи”. Ми зараз працюємо як колективний продюсер і Мілош, і Дусік (Денис Дудко), і Денис Глінін, і я", - говорить Вакарчук.

Океан Ельзи і Один в каное записали спільну пісню "Місто весни" (фото: скріншот)

У мережі захоплюються новою піснею і пророкують, що "Місто весни" неодмінно стане хітом.