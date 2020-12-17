Ван Дамм подарував українській коханці розкішний Mercedes за 3,3 млн грн

Жан-Клод Ван Дамм зробив дорогий подарунок своїй дівчині з Кривого Рогу Олені Каверіній, з якої давно вже не приховує свої стосунки, попри те, що він одружений. Відомий актор бойовиків купив Олені розкішний Mercedes-Benz GLE останньої моделі.

Дівчина вже встигла похвалитися подарунком в Instagram. Вона також підкреслила, що тепер водить Mercedes, який з'явиться у продажу тільки в наступному році. Про це повідомляє "Страна".

Наразі таке авто доступне тільки для VIP-клієнтів німецького автоконцерну. При цьому за базову комплектацію необхідно віддати 119 тисяч доларів або близько 3,3 мільйона гривень.

Жан-Клод Ван Дамм подарував Олені Каверіній дорогий Mercedes (фото: instagram.com/alenak705)

Машина оснащується мотором потужністю 330 к.с. В ній є автопілот з функцією "асистент паркування", супутникова система стеження за авто, панорамний розсувний дах і управління за допомогою смартфона.

Жан-Клод Ван Дамм подарував Олені Каверіній дорогий Mercedes (відео: instagram.com/alenak705)

Дівчина влаштувала справжню фотосесію на вулицях Парижа. Вона позувала в кросівках Louis Vuitton за 1150 доларів і в шубці Тедді від Max Mara за 3690 доларів.

Нагадаємо, влітку Жан-Клод Ван Дамм приїхав до Києва на зйомки першого фільму Netflix в Україні. Фільм "The Last Mercenary" розповість про політичні інтриги на державному рівні. І хоча за сюжетом події розгортаються у Франції, більша частина зйомок пройшла в Києві.

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