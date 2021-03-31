Василиса Фролова вразила результатами схуднення через два тижні після пологів

Телеведуча Василиса Фролова, яка 7 березня вперше стала мамою, поділилася результатами свого схуднення всього через два тижні після пологів. Навіть сама зірка залишилася вельми здивована.

Василиса також виклала кумедне фото, на якому вона сидить за накритим столом з приладами в руках і смішно висолопивши язика.

Ведуча зізналася, що часто дозволяла собі їсти солодке і випічку, як під час вагітності, так і після народження сина.

Василиса Фролова розповіла про схуднення після пологів (фото: instagram.com/vasyafrolova)

"Вчора, коли я зважилась, додаток запитав мене "Вибачте, а ви хто?". Він не міг збагнути, як за два тижні можна скинути 9 кг. Звичайно, нічого надприродного зі мною не сталося, тим більше, за час вагітності я багато не набрала. Але ось про харчування за ці дні окремо хотілося б розповісти. Справа в тому, що я звикла їсти дуже багато. Вагітною я ні в чому собі не відмовляла, в пологовому будинку мене розбалувала 6-разовим харчуванням, у солодкому я себе взагалі не обмежую, вечорами звикла, о, жах, їсти борошняне. Я взагалі можу стати найкращою рекламою печива - його я їм пачками", - чесно розповіла Фролова.

Розкрила вона і причини такого разючого скидання ваги під час грудного вигодовування дитини.



"Само собою, я виїжджаю поки на генах і на тому, що годую грудьми, а цей процес вимагає багато калорій. Так от, щоб остаточно не скотитися в вуглеводну прірву, (а то вже стало нормою перекушувати і багетом зі згущеним молоком), я вирішила замовляти їжу на дім. Коли режим поки не відновлено, адже я повністю залежу від примх Родіона, я своєму роті не господиня. І ось вже тиждень я взагалі не заморочуюсь про їжу. Сервіс доставки індивідуального харчування привозять щодня нові наборчики, складені за моїм побажанням. Враховують і мою непереносимість лактози, і лактацію, за весь тиждень жодна страва не повторилося. Все настільки різне та цікаве, що ніби як я і їм постійно (5 разів на день), але і встигаю зголодніти і здивуватися різноманітності страв", - поділилася Василиса.

Фолловери оцінили чесність і успіхи зірки і підбадьорили її в коментарях.