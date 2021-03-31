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Василиса Фролова вразила результатами схуднення через два тижні після пологів

Новость на русском → Середа 31 березня 2021 09:49
Василиса Фролова вразила результатами схуднення через два тижні після пологів Василиса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Автор: Lite

Телеведуча Василиса Фролова, яка 7 березня вперше стала мамою, поділилася результатами свого схуднення всього через два тижні після пологів. Навіть сама зірка залишилася вельми здивована.

Як розповіла 43-річна артистка в Instagram, вона скинула вже 9 кілограмів.

Василиса також виклала кумедне фото, на якому вона сидить за накритим столом з приладами в руках і смішно висолопивши язика.

Ведуча зізналася, що часто дозволяла собі їсти солодке і випічку, як під час вагітності, так і після народження сина.

Василиса Фролова вразила результатами схуднення через два тижні після пологів

Василиса Фролова розповіла про схуднення після пологів (фото: instagram.com/vasyafrolova)

"Вчора, коли я зважилась, додаток запитав мене "Вибачте, а ви хто?". Він не міг збагнути, як за два тижні можна скинути 9 кг. Звичайно, нічого надприродного зі мною не сталося, тим більше, за час вагітності я багато не набрала. Але ось про харчування за ці дні окремо хотілося б розповісти. Справа в тому, що я звикла їсти дуже багато. Вагітною я ні в чому собі не відмовляла, в пологовому будинку мене розбалувала 6-разовим харчуванням, у солодкому я себе взагалі не обмежую, вечорами звикла, о, жах, їсти борошняне. Я взагалі можу стати найкращою рекламою печива - його я їм пачками", - чесно розповіла Фролова.

Розкрила вона і причини такого разючого скидання ваги під час грудного вигодовування дитини.

"Само собою, я виїжджаю поки на генах і на тому, що годую грудьми, а цей процес вимагає багато калорій. Так от, щоб остаточно не скотитися в вуглеводну прірву, (а то вже стало нормою перекушувати і багетом зі згущеним молоком), я вирішила замовляти їжу на дім. Коли режим поки не відновлено, адже я повністю залежу від примх Родіона, я своєму роті не господиня. І ось вже тиждень я взагалі не заморочуюсь про їжу. Сервіс доставки індивідуального харчування привозять щодня нові наборчики, складені за моїм побажанням. Враховують і мою непереносимість лактози, і лактацію, за весь тиждень жодна страва не повторилося. Все настільки різне та цікаве, що ніби як я і їм постійно (5 разів на день), але і встигаю зголодніти і здивуватися різноманітності страв", - поділилася Василиса.

Фолловери оцінили чесність і успіхи зірки і підбадьорили її в коментарях.

Раніше Василиса Фролова здивувала визнанням про те, як змінилося її життя після пологів.

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