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Вау-ефект: винахідлива Леся Нікітюк навчила "робити" миттєвий мейкап

Новость на русском → Понеділок 22 березня 2021 22:05
Вау-ефект: винахідлива Леся Нікітюк навчила "робити" миттєвий мейкап Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Нікітюк вирішила влаштувати собі весняну відпустку в Єгипті і тепер буквально закидує шанувальників свіжими фото і відео. Вона демонструє фігуру на пляжі і влаштовує фотосети в купальнику. Але в цей раз Леді Ле показала, як вміє перетворюватися за лічені секунди.

На сторінці в Instagram вона розмістила коротке "навчальне" відео, як без особливих зусиль "зробити" макіяж.

Не нафарбована Леся в одній сорочці показала вміст своєї косметики, а потім "занурилася" у розсипані на столі косметичні засоби і з'явилася "при параді" - з акуратним і вечірнім макіяжем.

"Сервіс Makeup від Лесічки. Швидко, зручно, якісно! Запис в дірект", - дала коротке "оголошення" ведуча і показала неймовірні результати миттєвого перевтілення.

Прихильниці Лесі запевнили, що хотіли б мати таку супер-здатність і повідомили їй, що без косметики вона виглядає шикарно.

  • Без макіяжу теж гарна!
  • Яка ж класна!
  • Мрія
  • Всім би так
  • От би так щоранку
  • Леся, це просто вау-ефект
  • Леся, обожнюю тебе за твій гумор

Варто зазначити, що в Єгипті Леся відпочиває в компанії друзів. Вони вирішили не проводити весь час в готелі, а з'їздити на екскурсію в Хургаду з гідом і навіть зробили корисні покупки.

Нагадаємо, що раніше Лесі Нікітюк прямо на сцені після видовищного номеру зізналися в любові і подарували обручку.

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